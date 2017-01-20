Экс-сотрудник Толмачево осужден за крупный ущерб «Аэрофлоту»

Бывший сотрудник аэропорта Толмачево признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности причинение ущерба авиакомпании «Аэрофлот» в размере около 7 млн рублей, сообщает Западно-Сибирское СУТ СК России.

Собранные Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего авиатехника аэропорта Толмачево, ответственного за обеспечение безопасности буксировки воздушного судна.

Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба ПАО «Аэрофлот», говорится в сообщении следствия.

Как отмечалось ранее, 7 февраля 2016 года в аэропорту Толмачево в результате столкновения тягача ОАО «Аэропорт «Толмачево» и буксируемого им воздушного судна Airbus А-320 был поврежден обтекатель воздухозаборника двигателя самолета, вследствие чего собственнику воздушного судна Airbus А-320 ПАО «Аэрофлот» причинен ущерб в размере около 7 млн рублей.

Судом и следствием установлено, что руководивший процессом буксировки авиатехник не принял мер по обеспечению безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего произошло столкновение тягача и воздушного судна.

Приговором Обского городского суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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