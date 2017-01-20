К парку «Сосновый бор» присматривается еще один инвестор. Проект строительства онкоцентра на участке, где расположена заброшенная гостиница НЗХК, презентовали на публичных слушаниях в мэрии Новосибирска в четверг, 19 января.

Любопытно, что данный проект появился спустя несколько месяцев после того, как стало известно, что один из резидентов проекта медицинского парка «Зеленая Долина» решил строиться в районе городской клинической больницы №25. Как отметил в ходе встречи с «КС» губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий земля для строительства ПЭТ-центра компании «Топатомклиник» уже выделена.

Инвестор же, выступивший на публичных слушаниях в мэрии, к ПЭТ-центру и резидентам «Зеленой Долины» никакого отношения не имеет. По словам представителя «Топатомклиник» Артема Стрельникова, проекты — совершенно разные и объединяет их только одно — приставка «онко».

Намерения же нового инвестора на публичных слушаниях одобрили далеко не все. Так, представитель бизнесмена Алексея Перехожева — Николай Мошкарин предложил собравшимся перезонировать территорию в 5 га из зоны Р-3 на ОД-1, которая позволяет строить жилье. По словам Мошкарина, таким образом инвестору будет проще получить кредит на реализацию проекта. Обсудив предложение, городские чиновники и общественники отказали в перезонировании.

Напомним, собственник обсуждаемой территории Алексей Перехожев возглавляет компанию «Форвард», которая специализируется не предоставлении финансовых услуг. Участок он купил в прошлом году с торгов более чем за 127 миллионов рублей. До Перехожева собственником территории была барнаульская компания «Планета детства БР».