Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора новосибирского ООО «Аванта». По версии следствия, он похитил полученный на ремонт аэропортов Благовещенска и Иркутска аванс в размере более 49 млн рублей.

Генеральный директор ООО «Аванта», которым, по данным ЕГРЮЛ, является Александр Горбачев, обвиняется в совершении двух преступлений — мошенничестве, совершенное в особо крупном размере, а также легализации (отмывании) доходов, совершенной в крупном размере, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В сообщении ведомства отмечается, что учредитель и генеральный директор ООО «Аванта» заключил с ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» два государственных контракта на строительство и ремонт объектов в аэропортах Благовещенска и Иркутска общей стоимостью более 165 млн рублей.

«Не намереваясь выполнять предусмотренные конкурсной документацией работы, по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период с 2011 года по 2013 год он похитил полученный аванс в размере более 49 млн рублей, выделенный из бюджетных средств на реализацию Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 — 2020 годы)», утверждает следствие.

Кроме того, руководитель общества с целью легализации полученных средств совершил ряд финансовых операций, перечислив деньги на расчетные счета фирм-«однодневок», которые впоследствии были обналичены через неустановленных следствием лиц и переданы ему. Всего обвиняемым было легализовано более 28,5 млн рублей, полученных им в результате совершения указанных выше действий.

Уголовное дело в отношении Александра Горбачева, на данный момент направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

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