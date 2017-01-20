Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по НСО предотвращено тяжкое преступление, подготовку к которому вел местный бизнесмен и разыскивал исполнителя для изувечения кредитора.

Полицейскими и сотрудниками УФСБ задержан 58-летний предприниматель из Новосибирска, который искал исполнителя преступления. Бизнесмен взял в долг 18 млн руб, но не смог вовремя вернуть. Договориться с кредитором не получилось, поэтому мужчина решил изувечить его. В задании для киллера значились сильные удары по голове, выкалывание глаз и применение электрошокера.

Исполнителем преступления выступил сотрудник полиции, который встретился с заказчиком и получил от него всю необходимую информацию о жертве. Через несколько дней, полагая, что преступление совершено, заказчик и «исполнитель» встретились снова. Бизнесмен передал 98 тыс руб за проделанную работу. Сразу после передачи денег его задержали. Заказчик преступления и потенциальная жертва принадлежат к одной из закавказских национальных диаспор Новосибирска.

В настоящий момент фигурант дела находится под стражей. Его обвиняют по трем статьям уголовного кодекса. Расследование дела продолжается.

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