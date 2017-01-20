В отношении «Шушенской птицефабрики» начался процесс банкротства — введено внешнее наблюдение. В компании полагают, что ситуацию можно преодолеть с помощью мирового соглашения. В свою очередь наблюдатели отмечают, что данная отрасль в крае в целом испытывает трудности, связанные, в частности, с ошибками менеджмента.

«Шушенская птицефабрика» создана в 2004 году на базе краевого ГУП с тем же названием. На сегодня является одним из крупнейших сельхозпредприятий в Красноярском крае. Продолжительное время специализировалась на производстве яиц, но в конце 2015 года перепрофилировалась на производство мяса бройлеров. В 2016 году выпущено 7 тыс. тонн мяса птицы, на 2017 год запланировано не менее 11 тыс. тонн. Нынешним владельцем компании называют ее генерального директора Максима Оноприенко. В свою очередь ООО «32 Зернопродукт» фактически существует с 1995 года (хотя в момент основания носила другое название). По последним данным сайта предприятия, оно может выпускать до 8 тонн продукции в час на собственном заводе по производству премиксов. Согласно данным ЕГРЮЛ, специализируется также на оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных. Учредителем и генеральным директором предприятия является предприниматель Вадим Степура.

Арбитражный суд Красноярского края признал обоснованным иск о банкротстве крупного местного птицеводческого предприятия АО «Шушенская птицефабрика» и ввел в отношении него процедуру наблюдения. Временным управляющим общества назначен член ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Иван Демьянов. Ему предстоит, в частности, организовать первое собрание кредиторов и составить их список, а также представить анализ финансового состояния должника и предложения о возможности восстановления его платежеспособности. Следующее заседание по делу пройдет 11 мая.

Решение может быть обжаловано ответчиком, однако подача жалобы в суд высшей инстанции не будет означать приостановления процедуры наблюдения. На данный момент, согласно данным картотеки арбитражных дел, соответствующее апелляционное заявление направлено не было.

Заявление о банкротстве птицефабрики было направлено в суд в октябре минувшего года новосибирским ООО «32 Зернопродукт». Претензии были связаны с неполным погашением задолженности, сформировавшейся в связи с поставками в 2012 году заявителем ответчику корма для птиц. Летом арбитраж удовлетворил соответствующий иск «Зернопродукта» на сумму 33 млн рублей. После частичного взыскания имущества шушенской компании в рамках исполнительного производства сумма долга была уточнена. Теперь по решению суда заявитель включен в третью очередь реестра требований кредиторов с суммой 27,2 млн рублей.

Кроме того, согласно судебным материалам, активы материала на данный момент составляют 486,4 млн рублей, размер кредиторской задолженности — 511,7 млн рублей, дебиторской задолженности — около 50 млн рублей. Также ответчик подтвердил наличие долга по заработной плате на сумму почти 3 млн рублей. В самой компании с озвученными претензиями не согласны.

«Шушенская птицефабрика» неоднократно предлагала ООО «32 Зернопродукт» рассмотреть вопрос о рассрочке выплат по признанной задолженности до конца 2017 года. Выдвинутые ООО «32 Зернопродукт» условия не устроили акционеров и руководство птицефабрики, однако мы продолжаем поиски решения, которое бы было приемлемым для обеих сторон, и изыскиваем финансовые ресурсы для заключения мирового соглашения», — заявляет генеральный директор «Шушенской птицефабрики» Максим Оноприенко.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Николай Трикман отмечает, что отрасль в крае сейчас сталкивается с проблемами из-за ошибок руководства. «Вряд ли край может помочь «Шушенской птицефабрике» — этот вопрос можно было бы поднимать, разве что если бы в предприятии был государственный пакет акций. Вообще проблемы подобных предприятий стоит связывать с ошибками их руководства. Если в условиях санкций, когда ограничены поставки продукции из-за рубежа и нашим предприятиям все карты в руки, они не смогли наладить каналы сбыта, то о каких перспективах тут можно говорить? Вообще в сельском хозяйстве в крае у многих предприятий дела идут неважно, положительные примеры есть разве что на юге региона. Здесь, например, есть доступное фуражное зерно, необходимое для производства мяса птицы. Но «Шушенской птицефабрике», как видим, даже местоположение не помогло», — рассуждает парламентарий.

Директор Красноярского филиала «БКС Премьер» Юлия Покаместова отмечает, что положение местных сельхозпроизводителей остается достаточно сложным на фоне снижения покупательской способности населения, высокого уровня налогообложения и дорогих кредитов.

«Себестоимость производства из-за роста курса валют выросла, так как подорожали импортные составляющие, которые необходимы производственникам продовольствия. Преодоление этих проблем и выход на новый уровень развития сектора АПК невозможны без дополнительной поддержки сектора. В опубликованной стратегии развития агропромышленного комплекса края на ближайшие 15 лет заложена цель самостоятельно обеспечить себя продовольствием. Хочется надеяться, что в крае в ближайшее время вырастет производство собственного мяса птицы. Основным поставщиком мяса птицы в нашем крае остается Березовская птицефабрика. Но обеспечить полностью край им не под силу. Сегодня уже никого не удивляет наличие на прилавках окорочков из Омска, цыплят с Алтая и бройлеров из Челябинска. Возможный уход с рынка крупного производителя изменит долю рынка в сторону уже знакомых соседних производителей», — отмечает она.

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