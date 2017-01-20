Управление Роспотребнадзора Красноярского края в ходе внеплановых проверок изъяло более 182 литров спиртосодержащей непищевой продукции, наложен арест на партию стеклоомывателя объемом 3,2 тыс литров.

Как сообщила пресс-служба ведомства, надзорные мероприятия проводились с 28 декабря по 19 января. Было проверено более 611 объектов, реализующих непищевую спиртосодержащую жидкость.

«В ходе проверок выявлено спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 1209 шт. общим объемом 182,458 л (в г. Красноярске, г. Дивногорске, г. Норильске, г. Ачинске, г. Шарыпово, г. Канске, г. Минусинске, г. Уяре, г. Кодинске,г. Заозерном, г. Железногорске, Богучанском, Емельяновском, Каратузском, Курагинском, Шушенском, Боготольском, Ачинском, Краснотуранском, Ермаковском, Мотыгинском, Балахтинском, Енисейском районах). На данную продукцию наложен арест. Материалы 41 дела переданы по подведомственности в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Более того, в ходе контроля за оборотом стеклоомывающей жидкости была изъята партия товара, содержание метанола в которой значительно превышало норму. Так, содержание метанола в образцах жидкости для омывателя стекла Winter way 20 «АQUARELLE» составляло 13,2 % при допустимом уровне не более 0,05%. Установлено, что товар произведен в городе Калязин Тверской области.

В отношении продавца жидкости возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в арбитражный суд Красноярского края.

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