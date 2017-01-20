Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», входящей в Группу Сбербанк, занял первое место по доходности по итогам 2016 г. среди 53 ОПИФов облигаций со стоимостью чистых активов от 10 млн рублей.

Рейтинг опубликован информационным ресурсом Investfunds1. По итогам года стоимость пая ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» увеличилась на 16,52 %, а с момента создания фонда (27.04.2005г.) его доходность более чем на 50 % опережает рынок.

ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» рассчитан на инвесторов, ориентированных на средний уровень риска. Портфель фонда состоит из рублевых облигаций российских компаний второго и третьего эшелонов. ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» присвоен наивысший рейтинг качества управления.

В десятку рейтинга также вошел ОПИФ облигаций «Сбербанк— Фонд облигаций «Илья Муромец», пай которого по итогам прошлого года подорожал на 13,33 %. ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» и ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец» также вошли в топ-10 фондов облигаций по чистым привлечениям в 2016 году— 1,3 млрд и 697 млн рублей соответственно.

«Наши результаты свидетельствуют о высокой эффективности инвестиционного процесса и профессионализме наших управляющих. Мы удовлетворены тем, что в очередной раз подтвердили свое звание одного из лидеров рынка коллективных инвестиций», — отметил генеральный директор управляющей компании «Сбербанк Управление Активами» Алексей Иконников.

Снижение процентных ставок по депозитам подталкивает клиентов к поиску альтернативных вариантов вложений своих средств. Рост популярности ПИФов облигаций у населения свидетельствует о том, что данный продукт является востребованным инвестиционным инструментом с низким или средним уровнем риска. За 9 месяцев 2016 года количество пайщиков управляющей компании «Сбербанк Управление Активами» увеличилось более чем на 10%.

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