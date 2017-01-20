2016 год еще долго будут вспоминать на автодилерском рынке. Именно этот год стал судьбоносным для многих его игроков, не дав одним из них шансов на выживание и в то же время предоставив другим возможности для развития. Тем более что дно рынка, по мнению многих его участников, скорее всего, пройдено, а значит, в среднесрочном периоде есть основания ожидать роста.

Громкие уходы

Когда в 2009–2010 годах с новосибирского авторынка ушло сразу несколько крупных и весомых игроков, а около 20 автомобильных брендов временно остались без дилеров, сложно было предположить, что спустя пять лет ситуация повторится. Но теперь уже в отношении тех самых амбициозных игроков, которые и завладели «наследством» своих предшественников. Самые крупные автодилеры Новосибирска — «СЛК-Моторс» и «МАКС Моторс» — в минувшем году покинули рынок.

Ситуация с группой компаний «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой назревала последние несколько лет, но наиболее заметные события произошли именно в этом году. В прошлом один из самых крупных автодилеров Новосибирска закрыл дилерские центры Ford, Lada, Volvo, Mitsubishi в 2013 году, Nissan и Audi — в 2014 году, Hyundai — в 2015 году. В начале 2016 года российское представительство Toyota объявило о расторжении дилерского договора с «СЛК-Моторс» и закрытии полнофункциональных автосалонов Toyota и Lexus в Новосибирске и Барнауле. После этого в арбитражном суде началось рассмотрение дела о несостоятельности НАО «СЛК-Моторс». Компанию признали банкротом, а ее имущество в виде четырех дилерских центров выставили на торги. В настоящее время ни один из них не функционирует. Последний из оставшихся у «СЛК-Моторс» брендов — Porsche — в декабре 2016 года перешел «Альт-Парку» (официальный дилер Skoda, KIA, FIAT Professional, SsangYong в Новосибирске). Тем временем в арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск банка ФК «Открытие» о банкротстве юридического лица, на которое было оформлено дилерство Porsche (НАО «Евро-Спорт Моторс»). Общий объем кредиторской задолженности ГК «СЛК-Моторс» оценивается участниками рынка в размере 3 млрд рублей, из которых порядка 2 млрд рублей приходится на банк ФК «Открытие». Сама генеральный директор ГК «СЛК-Моторс» Наталья Жданова была признана банкротом. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. Новые дилеры Toyota и Lexus в Новосибирске и Барнауле не назначены, судьба салонов пока также неизвестна.

Не менее тернист оказался путь группы компаний «МАКС Моторс» Владимира Сафронова. Еще в начале года этот авторитейлер был самым крупным по портфелю брендов не только в Новосибирске, но и по всей Сибири. «МАКС Моторс» удачно воспользовался кризисом 2009–2010 годов, подхватив почти все бренды, которым в срочном порядке нужен был партнер для быстрого восстановления своего присутствия в регионе. Если до 2009 года «МАКС Моторс» представлял бренды Volkswagen, UAZ, «Русские Автобусы», то за 2009–2011 годы компания стала также дилером Mazda, Subaru, Land Rover, Jaguar, Ford, Renault, Skoda, Lada, Jeep, Mitsubishi, FIAT Professional, Audi. Кроме того, группа компаний успела выйти в соседний Омск с брендами Mitsubishi и Mazda, а также в Кузбасс с Renault и Lada. Уже тогда участники рынка выражали опасение, что такие стремительные темпы пополнения портфеля и огромные инвестиции, осуществляемые на заемные средства, могут в условиях кризиса значительно отразиться на финансовом состоянии группы компаний. В случае если бы рынок начал восстанавливаться, стратегия «МАКС Моторс» себя оправдала бы, но в условиях усугубляющегося кризиса компания стала испытывать сложности. Пока «СЛК-Моторс» по одному закрывала салоны, тем самым продлевая жизнь другим подразделениям, в «МАКС Моторс» долгое время старались сохранять портфель, в то же время признавая, что многие бренды в нем убыточны. Сокращать свой портфель компания начала лишь в 2015 году, закрыв направления Ford, Lada, FIAT Professional, Skoda, но реанимировать бизнес было уже поздно. В итоге с августа по сентябрь 2016 года «МАКС Моторс» по инициативе дистрибьюторов лишилась почти всех представляемых ею брендов. Наиболее громким был «развод» с дистрибьютором Jaguar Land Rover, который созвал пресс-конференцию в Новосибирске в отеле Marriott, на которой обвинил учредителей «МАКС Моторс» в воровстве автомобилей. В настоящее время стороны выясняют отношения в суде. Там же рассматриваются и взаимные претензии с дистрибьютором Ford, который ранее также обвинял «МАКС Моторс» в дезинформации.

В отличие от «СЛК-Моторс», признанной банкротом, у «МАКС Моторс» есть активы, с помощью которых она может расплатиться с банками-кредиторами. В настоящий момент группа компаний распродает свои дилерские центры и земельные участки. Их будущее пока также не понятно. Новые дилеры по большинству брендов, ранее представляемых «МАКС Моторс», постепенно находят новых партнеров. Так, самарская компания «Фастар», которая ранее вела переговоры о сотрудничестве с «МАКС Моторс», вышла в Новосибирск своими силами. Компания уже технически запустила салон Mazda, готовится к открытию Mitsubishi, а также ведет переговоры с Subaru. Не исключено, что портфель компании может и дальше расти за счет брендов бывшей «МАКС Моторс». В свою очередь бренды Jaguar и Land Rover в Новосибирске достались бийской группе компаний «Терминал Моторс», официально представляющей эти же бренды и в Барнауле.

Хотя Новосибирск, безусловно, застолбил за собой первое место в рейтинге закрытий дилеров, громкие процессы в этом году происходили также в Кузбассе и Красноярске.

2016 год стал последним для группы автодилерских предприятий Игоря Лысенко — компаний «Трансхимресурс», «Золотой Дюйм» и «Хендэ-Вектор», официально представлявших Mitsubishi и Hyundai в Кузбассе. Причиной этого стала высокая кредитная нагрузка группы компаний. В феврале 2016 года «Трансхимресурс» был признан банкротом. Несмотря на это, прежний собственник группы компаний хотел сохранить бизнес — новообразованная компания «Восток Моторс», учрежденная Ильей Чукреевым, по словам участников кузбасского рынка, должна была стать преемником прежнего дилера и сохранить бренды. Однако это ей удалось лишь частично. Несмотря на то что «Восток-Моторс» действительно стала официальным дилером и в Кемерове, и в Новокузнецке, дистрибьютор нашел в каждом из городов еще по одному партнеру. Дилерство Hyundai в Кемерове получил самый крупный местный игрок — ГК «Сибинпэкс», а в Новокузнецке — московский «Автомир». Назначение сильных дилеров как в Кемерове, так и в Новокузнецке может говорить о том, что «Восток-Моторс» придется непросто, и в условиях кризиса речь может идти о борьбе за выживание. Иначе сложилась судьба бренда Mitsubishi: его к себе в портфель забрала ГК «Картель Авто», которая ранее уже представляла этот бренд в Новокузнецке.

Драматичным оказался год и для группы автодилерских предприятий Александра Щукина. Известный миллиардер, участник общероссийского списка Forbes, бывший вице-президент холдинга «Сибуглемет» несколько лет назад стал ведущим игроком на авторынке Новокузнецка, скупая различные дилерские предприятия. Однако несмотря на финансовые возможности, в 2014 году была закрыта компания «НВК-Моторс» (официальный дилер BMW в Новокузнецке), в 2015 году — «Автореал» (официальный дилер Volvo, Peugeot в Кемерове) а уже в 2016 году очередь дошла до «Байерн-Кар» (официальный дилер BMW в Кемерове), что привело к тому, что BMW временно покинул Кузбасс. В конце 2016 года претензии к бенефициару компаний появились и у правоохранителей, в частности, стало известно о том, что Александр Щукин подозревается в вымогательстве. В настоящий момент он заключен под домашний арест.

Традиционно стабильный авторынок Красноярска в этом году тоже испытал на себе воздействие кризиса. В начале года с рынка ушел «Титан Моторс», официально представлявший бренд Nissan в Красноярске и Минусинске. Позже он был признан банкротом. Единственным дилером Nissan в регионе осталась «Арсенал Груп» Виктора Поддубного.

Также красноярский рынок покинула группа автодилерских предприятий Сергея Скорозвона («Викинг Моторс», «Автомир»), официально представлявшая GM, UAZ и Lada. Точно так же, как в случае с кузбасскими предприятиями Игоря Лысенко, причиной сложившейся ситуации стали действия Сбербанка по взысканию задолженности по кредиту. В итоге компания покинула рынок, а ее салоны были выставлены на продажу. К настоящему времени смена собственника так и не произошла.

Еще одним игроком, ушедшим с красноярского рынка, стал «Рено Центр Атлант», входивший в состав хакасской компании «Автодилер». Его уход сопровождался проблемами с клиентами. Единственным дилером Renault в регионе остался «Сиалавто», который в этом же году построил и открыл второй полнофункциональный салон Renault. Впрочем, и для самой «Сиалавто» 2016 год не обошелся без потерь: компания закрыла шоу-рум Citroen, отметив, что не видит экономической целесообразности в продлении партнерства.

Волна закрытий дошла и до Алтая. И если Toyota и Lexus новосибирской ГК «СЛК-Моторс» закрылись не по своей воле, то местные игроки стали сокращать портфели по своей инициативе. Так, самый крупный местный дилер — «АНТ» (официальный дилер Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun, Lada в Алтайском крае), традиционно лидировавший в рейтингах по доле рынка в основном регионе присутствия, в этом году продал дилерский центр Lada-Citroen, отказавшись от дальнейшей деятельности по обоим брендам.

Наконец, говоря о закрытиях, нельзя не отметить сворачивание по всей России бренда Honda, обусловленное изменением работы компании на территории страны и переходом на схему прямых поставок автомобилей из Японии. В результате подобных действий и отсутствия поддержки дистрибьютора большинство дилеров марки закрыли свои шоу-румы или вообще заморозили свою деятельность. Вместе с тем, по имеющейся у дилеров информации, Honda, оценив долгосрочные последствия своего предыдущего шага, уже приняла меры к восстановлению позиций в России.

«КС» намеренно остановился лишь на крупных региональных дилерах. Отдельно можно выделять мелких монобрендовых игроков, многие из которых в 2016 году тихо свернули свою деятельность или перешли от схемы официального дилерства к авторизованному сервисному партнерству, как, например, новосибирская компания «Премиум Карс» по бренду Subaru. Другим примером может служить «Форд-Омск», который закрыл дилерский центр Ford, а также омский дилер BMW — компания «Барс», которая под конец года сменила собственника. Новым владельцем стал известный омский предприниматель Виталий Ольшанский.

Выстоявшие и двигающиеся дальше

Впрочем, далеко не все сибирские дилеры теряли бренды или вынужденно сокращали свое присутствие. Сразу несколько крупных мультибрендовых игроков сумели не только выстоять, но и расширить портфель брендов.

Так, красноярская группа компаний «Крепость» Александра Кангуна в этом году запустила сразу четыре новых для себя бренда — Jaguar, Land Rover, Bentley и Porsche, открытие которого по факту значительно затянулось. И если для бренда Porsche был использован дилерский центр, ранее занимаемый маркой Skoda, то для Jaguar и Land Rover, а также Bentley были построены отдельные салоны. Если в случае с Bentley «Крепость» является единственным официальным дилером во всей Сибири, поэтому может ориентироваться и на клиентов из соседних городов, то с Jaguar и Land Rover она конкурирует с «Арсенал Груп», которая также представляет эти бренды в Красноярске, поэтому насколько обоснованы будут такие амбиции в этом случае, покажет рынок.

Другой крупный красноярский игрок — «Медведь-Холдинг» Николая Бякова — в этом году также продолжил экспансию, но более взвешенно, использовав для этого действующие мощности, а не строя новые салоны. Так, компания запустила в Красноярске Lada, Citroen и Suzuki. Кроме того, в этом году «Медведь-Холдинг» закрепился в Новосибирске. Выход в этот город был непростым для дилера. «Я уже опустил руки, думал, что все, не судьба. Но надо отдать должное нашей команде. Евгений Меркушев (коммерческий директор «Медведь-Холдинга». — «КС») подхватил эту тему, и большое спасибо ему за это, и Андрей Хабаров (финансовый директор «Медведь-Холдинга». — «КС») поддержал. Мы вышли в Новосибирск», — отметил в интервью одному из красноярских телеканалов Николай Бяков. Своими первыми результатами работы в городе в холдинге довольны. Теперь «Медведь-Холдинг» нацелился с брендом BMW в Кемерово, а также рассматривает Томск.

Усилила свои позиции и омская ГК «Евразия-Моторс» Ильи Фридмана. Несмотря на традиционные проблемы омского рынка, «Евразия-Моторс» (официальный дилер Hyundai, Nissan, Datsun, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Ford в Омске) не только устояла, но и расширила позиции — единственная среди региональных авторитейлеров. По мнению участников рынка, это произошло за счет того, что компания по-прежнему генерирует хорошие обороты за счет массовых брендов, позволяющие не испытывать дефицит оборотных средств, а следовательно, не иметь проблем с выкупом ПТС. В 2016 году она запустила второй дилерский центр Nissan, забрала дилерство Citroen (вместо «Феникс-Авто»), а также вновь стала дилером Ford, хотя несколько лет назад сама отказалась от этого бренда. На руку «Евразии-Моторс» сыграла и история с «МАКС Моторс», благодаря которой она стала единственным дилером Mitsubishi в Омске. Более того, «Евразия Моторс» начала присматриваться и к брендам, оказавшимся не у дел в Новосибирске после ухода «МАКС Моторс». Однако в итоге от экспансии в Новосибирск, по словам топ-менеджеров компании, было решено на текущем этапе отказаться.

Также среди омских дилеров отличилась ГК «Феникс Авто» Сергея Сырникова, которая победила в тендере по бренду Mazda и запустила салон этой марки.

В свою очередь в Кузбассе усилить позиции удалось двум действующим крупным игрокам — ГК «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой и ГК «Картель Авто» Сергея Малянова. Обе компании планомерно вот уже несколько лет забирают бренды, которые теряют другие игроки. Так, как уже было сказано, «Картель Авто» получила Mitsubishi вместо «Трансхимресурса», а «Сибинпэкс» — Hyundai вместо «Хендэ-Вектора». Таким образом, «Картель Авто» сосредоточила у себя бренды Mitsubishi, Citroen, Honda, Nissan, Subaru, а «Сибинпэкс» — GM-Avtovaz, Cadillac, Audi, Mazda, Suzuki, Volkswagen, Skoda, Renault, Hyundai.

Сумевшие осуществить экспансию

Можно выделить тех дилеров, которые, несмотря на сложные экономические условия, решились расширить географию своего присутствия и осуществить экспансию. Так, учредитель «СТС-Автомобили» (официальный дилер Mercedes-Benz в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) Андрей Бец вышел даже не в другой город России, а в другую страну — Германию. Компания, совладельцами которой являются Андрей Бец и экс-глава «Мерседес-Бенц РУС» Юрген Зауэр, отныне официально представляет в земле Баден-Вюртемберг бренды Mercedes-Benz, Mitsubishi и Hyundai, а также готовится к получению дилерства Porsche. Со временем, как надеется Андрей Бец, в салоне будут представлены еще четыре марки, в числе которых Nissan и даже Tesla.

Еще один новосибирский бизнесмен — Роман Гречухин в 2016 году открыл мотосалон Harley Davidson в Красноярске в дополнение к уже существующему в Новосибирске. Напомним, что до этого момента среди городов Сибири Harley-Davidson был представлен только в Новосибирске и Иркутске.

Также в 2016 году, как уже было отмечено выше, бийская группа компаний «Терминал Моторс» вышла в Новосибирск, получив дилерство марок Jaguar и Land Rover. Успешно развив бизнес по этим маркам в Барнауле, группа компаний решила тиражировать свой опыт в Новосибирске. Согласно планам дилерам, полнофункциональный дилерский центр будет построен и открыт в 2017 году. Еще два бренда из портфеля «МАКС Моторс» — Mazda и Mitsubishi — взяла себе самарская компания «Фастар», вышедшая в конце 2016 года в Новосибирск.

Новые открытия

В 2016 году, несмотря на непростые экономические условия, продолжали открываться дилеры. Так, второй дилер в Новосибирске появился у группы ГАЗ. Им стала компания «НотусКар», имеющая общих соучредителей с действующим единственным официальным дилером ГАЗа — компанией «Сармат». Несмотря на этот факт, дилеры намерены конкурировать друг с другом за клиентов. Интересно, что ранее попытки запуска в Новосибирске вторых дилеров ГАЗа не увенчивались успехом.

В свою очередь самарская компания «Эксперт-Авто» официально открыла в 2016 году дилерский центр Hyundai в Новосибирске. В этом же городе группа автодилерских предприятий Игоря Кошкина торжественно запустила полнофункциональный дилерский центр Ford, в котором представлена как легковая линейка, так и линейка коммерческих автомобилей марки. В свою очередь остальные бренды из портфеля компании, которые находились в салоне ранее, поменяли дислокацию, в частности, для УАЗа был построен и запущен отдельный салон.

Наконец, в Барнауле был открыт второй дилерский центр KIA. Его запустила компания «Барнаул Моторс» в салоне, где ранее располагались бренды концерна General Motors. Выбор в пользу KIA тоже не удивителен с учетом того, что собственником «Барнаул Моторс» является компания «Арсенал ЛТД», которая имеет успешный опыт работы с KIA в родном для себя Томске. Вместе с тем стоит напомнить, что ранее история с двумя дилерами корейской марки в Барнауле обернулась скандалом и уходом с рынка одного из них.

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