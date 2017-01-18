Фигурант уголовного дела о вымогательстве 51% акций разреза «Инской» бизнесмен Александр Щукин написал явку с повинной и сообщил, что в 2014 году дал взятку главе СКР региона Сергею калинкину, который отстранен от должности в рамках указанного уголовного дела.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, миллиардер Александр Щукин рассказал, что в 2014 году он подарил Калинкину автомобиль BMW X5, который был оформлен на мать гражданской супруги силовика. Напомним, что Александр Щукин на тот момент владел официальными дилерами BMW в Кузбассе. Эта информация была озвучена на апелляционном рассмотрении жалобы Калинкина о продлении ему содержания под стражей.

Александр Щукин родился 26 ноября 1950 года в городе Осинники Кемеровской области. В 1985 году окончил Московский горный институт. С 1994 года — владелец шахты «Полосухинская», в 1999 году передал ее в состав холдинга «Сибуглемет», войдя в состав акционеров компании. С 2003 года — вице-президент «Сибуглемета». В 2010 году из-за конфликта с партнерами вышел из совместного бизнеса, забрав шахту «Полосухинская». В январе 2013-го стал одним из учредителей ООО «ПТК «Уголь». В декабре 2013 года выкупил шахты «Грамотеинская» и «Тагарышская». Владеет группой «Запсибуголь» и рядом других компаний, в том числе строительной компанией и группой автодилерских предприятий в Новокузнецке и Кемерове. Часть предприятий Щукина в этой сфере уже закрылись, в частности, «Байерн кар» (бывший официальный дилер BMW в Кемерово), «НВК МОТОРС» (бывший официальный дилер BMW в Новокузнецке). В числе активов Щукина также Новокузнецкий коммерческий инновационный банк (20,5%). В списке богатейших бизнесменов по версии Forbes занимает 195-е место с состоянием $0,4 млрд.

Уголовное дело по указанному факту пока не возбуждено, однако, вероятнее всего, информация сыграла свою роль: Новосибирский областной суд оставил жалобу без удовлетворения и признал правомерность продления срока содержания под стражей. Сергей Калинкин на текущий момент — единственный фигурант громкого уголовного дела, находящийся в СИЗО.

Как ранее писал «КС», в Кемеровской области был выявлен факт вымогательства акций разреза, стоимость в 1 млрд руб. Объявления предъявлены высокопоставленным чиновникам Кемеровской областной администрации, сотрудникам следственного комитета Кузбасса, бизнесмену и его помощнику. Более того, в отношении Сергея Калинкина возбуждено еще одно уголовное дело по превышению должностных полномочий.

Вице-губернаторы Алексей Иванов и Александр Данильченко тоже отстранены от занимаемых должностей, хотя губернатор региона Аман Тулеев и заявлял об абсурдности обвинений. Фигурантами дела о вымогательстве являются экс-руководитель следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, его подчиненные Сергей Крюков и Артемий Шевелёв, экс-заместители губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая, учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор.

Обо всей ситуации подробно написано в материале «КС» «Кузбасс в неприглядном разрезе», доступном по ссылке.

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