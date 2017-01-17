В ЗАО «Желдорипотека» отказались участвовать в публичных слушаниях

Накануне проведения публичных слушаний в мэрии Новосибирска по поводу расширения границ офисного здания на ул. Октябрьская, 24 инициатор строительства – ЗАО «Желдорипотека» сняло свою заявку.



Напомним, что 16 января стало известно о том, что ЗАО «Желдорипотека» увеличивает площадь офисного здания в Новосибирске на ул. Октябрьская, 24.

У жильцов соседних домов появился новый проект офисного здания. Согласно этому документу застройщик планировал сократить расстояние между зданием и границей участка до 1 м вместо предусмотренных нормами 3-х, а также вынести объект на 2,4 метра в сторону ул. Октябрьская, 24. Против инициативы ЗАО «Желдорипотека» жильцы собрали более 100 подписей.

17 января в мэрии Новосибирска планировалось провести публичные слушания в связи с изменением параметров проекта. Но как сообщил корреспонденту «КС» глава инициативной группы Павел Новгородов, перед проведением слушаний в ЗАО «Желдорипотека» свою заявку отозвали. «Узнав, что собрано более ста подписей, и что многие жильцы собираются придти лично, незадолго до начала слушания застройщик снял свою заявку», – рассказал жилец дома по ул. Октябрьская, 34.

Как предполагает Павел Новгородов, не исключен вариант, что ЗАО «Желдорипотека» вновь попытается согласовать измененный проект, либо все-таки «умерит свой аппетит и продолжит строительство в рамках согласованных границ», надеется он.

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