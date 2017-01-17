Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на 2017-2030 годы предполагает строительство и реконструкцию 318 объектов, среди которых школы, детсады, поликлиники и спортивные центры. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Программа разделена на три этапа: с 2017 по 2020 год, с 2021 по 2025 год и с 2026 по 2030 год.

В числе запланированных работ строительство 68 и реконструкция 18 детских садов, а также 41 и 33 школ. Также будет возведено 96 объектов здравоохранения. Что касается спортивных объектов, их будет построено 34, а реконструировано — 5. Объектов культуры — 17 и 6 соответственно.

В 2017 году по указанной программе будет построено три школы, один детский сад и лабораторный корпус поликлиники №6, а также реконструирован бассейн «Дельфин».

Объемы денежных средств и источники финансирования будут определяться для каждого объекта отдельно.

По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, прогнозный объем финансирования по программе составляет 176,3 млрд руб. «Это ориентировочный объем средств, который требуется на предворение программы в жизнь. Финансироваться она будет с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней. Также планируется привлечение внебюджетных средств», — прокомментировал он.

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