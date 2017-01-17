ТРЦ «Ройял Парк» эвакуирован из-за задымления

В Новосибирске более 100 человек эвакуированы из торгового центра «Ройял Парк», расположенного на Красном проспекте. По вызову прибыли три пожарных автомобиля и один реанимобиль.
Как рассказали корреспонденту «КС» в пресс-службе областного управления МЧС, возгорания не было. Пожарных вызвали на задымление, которое началось на фудкорте ТЦ. По данным МЧС, задымилось масло на сковороде в одной из точек питания. По сообщению одних очевидцев, инцидент произошел в точке ресторана KFC, со слов других — в точке корейской кухни CHINGO.
«Администрация самостоятельно приняла решение об эвакуации посетителей из здания. Эвакуировано порядка 100 человек. Возгорания не было», — пояснили в пресс-службе ведомства. На данный момент ТРЦ работает.
Напомним, что это уже второй за неделю выезд пожарных в торговые центры. Вечером 10 января произошло возгорание в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Тогда из торгово-развлекательного центра самостоятельно эвакуировались около 150 человек. Еще 15 человек пришлось выводить из здания сотрудникам пожарно-спасательных подразделений. Причина пожара — возгорание в одном из отделов картонных коробок из-под обуви.