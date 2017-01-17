Сегодня, 17 января, банку «Левобережный» исполняется 26 лет со дня основания. Имея богатую историю и серьезные достижения, сегодня банк продолжает наращивать и усиливать свои позиции в Сибирском федеральном округе.

Основан банк в Новосибирске в 1991 году – он получил лицензию на осуществление банковских операций и начал свое активное развитие. За 26 лет Банку «Левобережный» удалось не только вырасти до одного из крупнейших региональных банков России, но и по различным показателям войти в ТОП-100 среди всех российских банков.

В 2016 году Банку «Левобережный» авторитетными агентствами были вновь присвоены рейтинги высокого уровня: в сентябре Fitch Ratings подтвердило банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B+» (прогноз по рейтингу – «Стабильный»), в ноябре «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило банку рейтинг кредитоспособности на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности» (прогноз по рейтингу – «Стабильный»).

Деятельность банка за прошедшие годы неоднократно получала высокую оценку и признание бизнес-сообщества региона. 2016 год не стал исключением. Банк получил награды в новосибирских конкурсах «За успешное развитие бизнеса в Сибири» и «Новосибирская марка», кузбасских конкурсах «Бренд Кузбасса» и «Авант-ПЕРСОНА 2016», генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко стал «Банкиром года» по версии издания «Деловой квартал», а также «Персоной года» в сфере «Финансы» по версии газеты «Континент Сибирь», а президенту Банка «Левобережный» Надежде Иващенко было присвоено звание заслуженного экономиста Новосибирской области.

Владимир Шапоренко, генеральный директор Банка «Левобережный»:

«Прошлый год был для нас юбилейным, и прошел под знаком перемен. В их числе – открытие в Новосибирске нового офиса «Главный», отвечающего современным стандартам обслуживания. Также в 2016 году большое внимание мы уделяли внутреннему развитию, повышению эффективности бизнес-процессов. И это же направление качественного роста, повышения производительности мы обозначили для себя приоритетным на весь 2017 год. Мы признательны клиентам и партнерам, которые доверяют нам, развиваются вместе с нами. Уверены, что очередной этап работы нашего банка, на который мы сегодня выходим, ознаменуется для нас новыми интересными проектами и достижениями».

Собственные средства банка (капитал) на 01.01.2017 составляют 4 954 млн рублей, чистые активы банка на 01.12.2016 – 41 720 млн рублей. Рентабельность капитала за 2016 год составила 20%.

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