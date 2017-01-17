В этом году принципы господдержки сельхозпредприятий Новосибирской области должны серьезно измениться. Отныне бюджет планирует усиленно «кормить» только успешных. Среди всех остальных деньги будут распределяться по остаточному принципу. Корреспондент «КС» разбирался в предстоящих изменениях, зачем они нужны, и ждет ли отрасль череда банкротств.

Первое обсуждение новых принципов господдержки прошло в рамках комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заксобрания Новосибирской области во вторник, 17 января. Перед депутатами отчитался заместитель председателя правительства НСО, министр сельского хозяйства Василий Пронькин. По его информации, в этом году регион вновь получит более пяти миллиардов рублей в рамках дотирования сельхозотрасли. Однако федеральные деньги отныне потекут в карман только к успешным предприятиям. Аутсайдерам же придется, либо кардинально меняться и расти, либо свыкнуться с тем, что получать придется гораздо меньше. Причем принцип распределения поддержки по коэффициентам будет действовать, как для животноводов, так и для растениеводов. Заместитель председателя комитета по аграрной политике ЗС НСО Денис Субботин полагает, что череды банкротств в отрасли не будет — на волне импортозамещения предприятие может изменить экономическую ситуацию с негативной на положительную буквально за год. Для бизнеса это очень небольшой срок. При этом долг по прежним льготам и субсидиям, которые регион должен был выдать в предыдущие годы, власти, благодаря изменениям в бюджете, полностью рассчитались. По словам Дениса Субботина, для многих предприятий эти деньги послужат хорошим подспорьем в предстоящей работе и ее обновленным принципам.

Региональную базу хотят изменить не просто так: дело в том, что поддержку меняют на федеральном уровне, а, значит, область должна отреагировать, причем очень оперативно. Вопрос стоял в том, как это сделать? «КС» уже писал о дебатах, которые велись вокруг принципов господдержки аграрной отрасли в области в течение всего прошлого года. Одни участники настаивали на том, что нужно менять всю законодательную базу, другие были не так категоричны и предлагали ограничиться лишь поправками. Региональные власти все же решили разработать новый закон. Как отметил Василий Пронькин, принципиальная позиция губернатора в том, чтобы новый закон был разработан совместно с региональными депутатами.

Как отметил Денис Субботин, в последние годы уровень федеральных дотаций в общей копилке выделенных средств для поддержки отрасли серьезно вырос, поэтому не прислушиваться к требованиям Москвы было бы крайне неразумно. С другой стороны региональное законодательство разрабатывали порядка десяти лет назад при прежнем министре сельского хозяйства Викторе Гергерте. По этому поводу он, кстати, высказывался не единожды, отмечая, что госпрограмма должна обновляться и изменяться гораздо чаще, чем раз в десять лет. Впрочем, как отметил заместитель председателя комитета Глеб Поповцев, именно из-за того, что программа перекраивалась и серьезно видоизменилась не единожды, нужен был новый закон — нельзя же каждый год вносить в одну программу такое огромное количество правок.

В очередной раз, теперь уже в более жестком диалоге вопрос разработки нового закона поднимался в конце прошлого года на одном из итоговых совещаний в правительстве Новосибирской области. Спикер регионального заксобрания Андрей Шимкив заявил, что актуальность нового законодательства налицо — в условиях финансового кризиса поддерживать нужно только тех, кто умеет работать эффективно. Оценка этому будет проводиться в рамках предоставления определенных параметров в производстве. Пока Пронькин и его команда разобрали более детально работу каждого района — оказалось, что в регионе работает семь районов с отрицательной рентабельностью в сельском хозяйстве. Среди них — кажущийся успешным Маслянинский район. В этом контексте был поднят вопрос успешности работы крупного холдинга «Сибирская Нива», которая работает на территории. По итогам прошлого года компания продемонстрировала убыток в более чем 11%, потянув за собой в список аутсайдеров региона весь район, где региональные власти планируют создать территорию опережающего развития.

По словам Василия Пронькина, к «Сибирской Ниве» уже отправлены все интересующие вопросы, ответа на них пока еще не последовало. В любом случае, как отметил чиновник, компания получила только те льготы, которые выдаются всем на производство одного литра молока. Глава племзавода «Ирмень» и депутат регионального заксобрания Юрий Бугаков задался вопросом, как при заявленной стоимости всего комплекса в Маслянино в два миллиарда рублей, компания набрала кредитов на 3,5 миллиарда рублей. А Денис Субботин открыто задал вопрос, который волновал всех членов комитета — не повторится ли история САХО в «Сибирской Ниве»? На это Денису Субботину предложили все же не спешить с выводами и немного подождать официального ответа от владельца «Сибирской Нивы» Штефана Дюрра. Как полагает Глеб Поповцев, в любом случае вопрос успешности холдинга будет подниматься, скорее всего, не единожды, причем в самое ближайшее время. По мнению собеседника «КС», скорее всего, это произойдет в рамках заседаний рабочей группы, которую принято создать для разработки регионального закона по мерам господдержки для сельхозпроизводителей. Как отметил Пронькин, разработать новую систему поддержки на региональном уровне нужно быстро и оперативно до первого марта, чтобы уже к первому мая выделить все запланированные деньги аграриям. В противном случае область может остаться без федеральных дотаций, а это для отрасли будет катастрофично.

Василий Пронькин также предложил депутатам подумать над эффективностью и необходимостью тех или иных мер господдержки. В качестве наглядного примера министр привел ситуацию с обогащением плодородности почв — ежегодно в регионе производится 3,5 миллиона тонн навоза. В большинстве своем он лежит в скотниках, на птичниках, а хозяйства при этом утопают в огромном количестве скопившихся биологических отходов: «Нам нужно землепашцев превратить в земледельцев. Мы сегодня с вами живем так, что проедаем наши будущие поколения, при этом никаким образом не влияем на плодородие земли. Нужно использовать навоз для увеличения плодородности почв. Нельзя же надеяться только на рост поставок удобрений, которые покупаются за огромные деньги. Тогда как навоз лежит и никем не используется».

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