Стекольный завод может появиться в Искитимском районе НСО

Сегодня на встрече с журналистами губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подтвердил намерение инвестора построить завод по производству стекла в регионе.
2017 год станет временем активного решения вопросов по инвестпроекту стекольного завода, сообщил Владимир Городецкий. Неоднократно о своем намерении открыть производство в Сибири заявлял «Салаватстекло». Губернатор подтвердил, что инвестор из Башкортостана. Сегодня правительство области рассматривает все возможные варианты взаимодействия.
Глава региона отметил, что на данный момент рассматривается площадка в Искитимском районе, рядом с микрорайоном Ложок в Искитиме. Там есть не только вся необходимая ресурсная база, но и инфраструктура, инженерные мощности. Этот критерий стал одним из основных при выборе, потому что стекольное производство очень энергоемкое.
«С инвестором мы встречались на Петербургском экономическом форуме. Он планирует зайти в сибирский регион. Новосибирская область пока в приоритете. Думаю, что до конца 2017 года перспектива строительства будет ясна», — резюмировал губернатор.
Строительство стекольного завода губернатор назвал одним из приоритетных направлений, ведь на данный момент Новосибирская область производит практически все строительные материалы. Не хватает только собственного стекла.