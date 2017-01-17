23 января в Новосибирске открывается кафе домашней кухни «Мамин Сибиряк» в здании государственной областной научной библиотеки на улице Советской. Об этом было объявлено на пресс-туре, прошедшем для СМИ 17 января. Основатель проекта — Вячеслав Яковлев, известный в Новосибирске по таким заведениям, как коктейль-бары Friends и Twiggy, а также пабу Jack London.



Новый проект ресторатора Вячеслава Яковлева — кафе «Мамин Сибиряк» официально начнет работу 23 января. Заведение расположилось на первом этаже Новосибирской государственной областной научной библиотеки на улице Советской. Кафе рассчитано на 50 посадочных мест.

О концепции проекта ранее сообщал «КС» Вячеслав Яковлев: «В Италии есть траттории, во Франции — бразери. А что есть в Сибири? На этот вопрос мы решили ответить, сформировав наше видение сибирского домашнего кафе на каждый день. Вы пробовали нормальный кисель? Не столовский школьный, а настоящий? А сочень? Многие привычные домашние блюда можно сделать в ресторанном прочтении. Важно лишь обеспечить их доступность по цене. Также при наличии на площадке лавки продуктов, человек мог бы зайти и, например, купить алтайский чай».

Это гипотезу и планирует проверить ресторатор. «Мы открываем кафе домашней кухни на 50 посадочных мест в здании областной библиотеки под названием «Мамин Сибиряк». Новые ресторанные проекты в сибирском стиле имеют шансы на успех, но в современном исполнении», — уверен Яковлев. Средний чек в кафе составит порядка 650 рублей. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.