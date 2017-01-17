МТС сообщает об итогах продаж в собственной рознице в новогодние праздники. Общий спрос на LTE-гаджеты на платформе Android в период с 24 декабря 2016 года по 10 января 2017 года вырос в 1,6 раза по сравнению с объемом продаж за указанные дни в прошлом году.



Самыми популярными среди жителей Алтайского края стали 4G-смартфоны, пик продаж которых пришелся на предновогодние дни – 30 и 31 декабря, в эти дни было продано 25% всех гаджетов, купленных за период праздничных продаж.

По сохранившейся с прошлого года тенденции, более половины проданных смартфонов с поддержкой 4G пришлось на гаджеты бренда Samsung. Далее следуют бренды Huawei (18% продаж) и Alcatel (10%). Гаджеты бренда Apple стоят на 4 месте по спросу и на 2 месте по суммам продаж.

Общий спрос на LTE-гаджеты на платформе Android в период с 24 декабря 2016 года по 10 января 2017 года вырос в 1,5 раза по сравнению с объемом продаж за указанные дни в прошлом году. Самыми продаваемыми LTE-смартфонами в новогодние дни стали модели от 10 тыс до 14,9 тыс руб, спрос на них увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с праздниками в прошлом году. На втором месте по популярности «умные» телефоны стоимостью более 15 тыс руб. На третьем – телефоны стоимостью от 5 тыс до 10 тыс рублей, которые чаще всего родители выбирали своим детям в качестве подарка к празднику.

Спрос на LTE-смартфоны за последний год увеличился более чем в два раза, продемонстрировав наибольшую популярность бюджетных устройств в категории до 10 тыс руб.

«МТС в преддверии праздников традиционно запускает различные специальные предложения и акции, которые находят отклик в праздничный сезон у большинства посетителей нашей розницы», ─ рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

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