16 января состоялось торжественное открытие сенсорной комнаты в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №20 VIII вида. Благодаря команде волонтеров в школе появилось пространство, где созданы все условия, чтобы проходить реабилитацию детям с заболеваниями нервной системы.



Открыл сенсорную комнату Дмитрий Беспалов, начальник управления по социальным вопросам Администрации Центрального района Новокузнецка. «Выражаем благодарность Альфа-Банку уже на протяжении 4 лет, во многом вы нам помогаете и уже помогли, начиная от входной двери и продолжая данной комнатой для отдыха детишек. Спасибо вам за создание такой благоприятной среды для адаптации наших воспитанников, ведь мир познается в игре», — прокомментировала открытие директор школы-интерната №20 Елена Курбатова.

В Кемеровской области существует несколько благотворительных проектов, в которых Альфа-Банк принимает активное участие. На протяжении четырех лет в городе успешно действует волонтёрская группа «Дарим Добро». Волонтёры-сотрудники Альфа-Банка оказывают посильную помощь школе-интернату, проводят творческие и научные мастер-классы, организуют совместные праздники.

«Я рада, что Альфа-Банк дает возможность реализовывать личные идеи по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Данная комната оборудована для релаксации или активации органов чувств и физических процессов человека, создавая радостное настроение и ощущение полной безопасности, что так необходимо для наших подшефных детей», — отметила куратор волонтерского движения, начальник группы привлечения ОО «Новокузнецкий» Светлана Сундеева.

В конце 2016 года команда волонтеров Новокузнецка выиграла конкурс волонтерских инициатив и получила грант на обустройство сенсорной комнаты. В течение месяца сотрудники смогли реализовать данный проект. Все оборудование было заказано и доставлено из Новосибирска, обустройством занималась команда волонтеров.

«Мы рады, что наши надежды оправдались, и мы смогли за 1,5 месяца сделать и воплотить в жизнь этот проект. Уверен, что ребятам понравится подарок, который будет радовать долгие годы», — подвел итоги директор по розничному бизнеса ОО «Новокузнецкий» Альфа-Банка Илья Куряков.

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