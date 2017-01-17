Первый заместитель министра имущественных отношений Омской области Аркадий Соловьев отправлен в отставку. Причиной стало обвинение в превышении полномочий.



Губернатор Виктор Назаров отправил в отставку первого замминистра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева, сообщает ИА Омск-Информ.

Перед этим чиновнику было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Дело касается того времени, когда он работал в мэрии Омска. Тогда он был заместителем Юрия Гамбурга, который осужден на 5,5 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Уголовное дело, по которому сейчас обвиняется Аркадий Соловьев, изначально было возбуждено в отношении неустановленных лиц. В апреле 2016 года в кабинете чиновника прошли обыски.

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