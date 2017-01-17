В Новосибирске изъято 100 тыс литров нелегального алкоголя

В Кировском районе Новосибирска на территории рынка «Левобережный» сотрудниками Росалкогольрегулирования и ГУ МВД по НСО изъята большая партия алкогольной продукции неизвестного происхождения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 января в складских помещениях рынка обнаружено более 70 тыс бутылок пива и пивных напитков. Указанная продукция практически полностью не была зарегистрирована в ЕГАИС, более того, отсутствовали документы о производителе товара и легальности оборота.

«В настоящее время вся алкогольная продукция арестована и изъята. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу проводится административное расследование», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году в Сибири пресечена деятельность семи нелегальных цехов по производству алкогольной продукции и десяти нелегальных складов, где она хранилась. В частности, на территории Новосибирской области было выявлено 4 цеха по производству алкоголя и 3 склада, а также было изъято 77 тыс литров алкогольной продукции, 216 тыс литров спиртосодержащей жидкости и 77 единиц технологического оборудования.

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