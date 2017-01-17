Как стало известно корреспонденту «КС», помимо роста тарифов на тепло и горячую воду на 15%, в некоторых домах плата за общедомовые нужды может вырасти на 20%-30%. Ситуацию на этой неделе планируют обсуждать в правительстве Новосибирской области.

Новосибирцы и жители области, получив квитанции на оплату ЖКУ за январь, могут быть уже неприятно удивлены, сообщил источник «КС», близкий к правительству Новосибирской области. И речь идет не о повышении жилищно-коммунальных услуг на 15%, которое запланировано на 1 июля 2017 года. Еще с 1 января текущего года выросли тарифы на приобретение холодной и горячей воды, электроэнергии и оплаты услуг по водоотведению при содержании имущества многоквартирного дома или так называемые общедомовые нужды (ОДН). С начала нового года расходы на ОДН включены в состав платы за содержание жилого помещения.

По оценке источника «КС», за 1 квадратный метр общедомовой территории придется в среднем платить на 4-5 руб. больше. «Все зависит от степени благоустройства и площади общего пользования», – отметил собеседник «КС». Для некоторых многоквартирных домов расходы на ОДН могут вырасти на 20-30%.

Нормативы установленные департаментом по тарифам Новосибирской области в 2013 году на ОДН, по мнению источника «КС», превышают реальные потребности, в некоторых случаях на 30-40%. Ситуацию 20 января планируют обсудить в правительстве региона.

За разъяснением ситуации «КС» обратился в департамент по тарифам региона.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.