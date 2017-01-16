Александр Солодкин: рассчитываться будет тот, кто совершил подлог

Прокурор Новосибирской области взыскал с Александра Солодкина-старшего 1 млн руб. Экс-советник губернатора Новосибирской области по спорту свою вину не признает.

Напомним, что прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев в ноябре 2016 года обратился в Октябрьский районный суд Новосибирска с иском к бывшему советнику губернатора Новосибирской области по спорту Александру Солодкину-старшему в пользу третьих лиц.

Основанием для предъявления искового заявления послужил вступивший в законную силу приговор облсуда от октября 2015 года в отношении бывшего чиновника, которого осудили на 6 лет лишения свободы и взыскали штраф в размере 1,2 млн руб.

«Приговором суда установлено перечисление средств федерального бюджета, выделенных на проведение 2 этапа первой летней Спартакиады молодежи России, на сумму 1 056 620 рублей на счета организаций, не участвующих в оказании услуг по проведению соревнований, и их последующее обналичивание», – говорится в пресс-релизе прокуратуры Новосибирской области.

Рассмотрев дело 16 января, суд удовлетворил требования прокурора. На самом заседании бывший начальник управления физкультуры и спорта Новосибирской области отсутствовал. Решение еще не вступило в законную силу.

С позициями как областного, так и Октябрьского судов экс-советник губернатора по спорту не согласен. «Я в этом деле виновным себя не признавал, не признаю и никогда не признаю», – отметил в беседе с корреспондентом «КС» Александр Солодкин-старший.

«В Октябрьском суде мне сказали: мы взыскиваем с вас, а вы вправе подавать заявление на Алексея Гладышева – директора федерации бокса, который представил фиктивные документы. Алексей Гладышев признал в областном суде свои вину, но на него никто дела не заводил, – сообщил бывший чиновник. – Причем это решение суда я не могу оспорить. Октябрьский суд не вправе отменить решение областной инстанции, по которому я признан виновным. А зачем тогда ходить в суд?», – объяснил свое отсутствие на заседании 16 января Александр Солодкин-старший.

По словам экс-советника губернатора, «рассчитываться в данном случае будет тот, кто совершил этот подлог». «А за мою халатность, что я подписал проверенные бухгалтерий документы, меня уже оштрафовал областной суд на 700 тысяч рублей. Два раза за одно и тоже не штрафуют. Ущерба я не нанес, соревнования были проведены и получили отличную оценку. Поэтому для того, чтобы такое решение выносить, надо хорошо разбираться в спортивных организационных процессах, именно поэтому представитель департамента спорта в суде отказался от имущественных претензий ко мне. Для меня самое главное, что меня считают невиновным мои воспитанники и коллеги, с которыми я проработал в управлении физкультуры и спорта», – прокомментировал свою позицию Александр Солодкин-старший.

Бывший начальник управления физкультуры и спорта на свободе с 17 июня 2016 года. Именно тогда было вынесено решение Верховным судом. Фактически же срок его заключения истек еще в феврале. Напомним, на данный момент из фигурантов «по делу Солодкиных» в заключении остается Александр Солодкин-младший. Андрей Андреев в ноябре 2016 года вышел по УДО.

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