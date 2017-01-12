При строительстве долгостроя в Новосибирске погиб рабочий

В результате выполнения монтажных работ на строящемся доме по ул. Залесского в Новосибирске с высоты 4-го этажа сорвался рабочий. Достройку проблемного объекта ведет строительная компания «Энергомонтаж».



Утром 12 января при выполнении монтажных работ железобетонных изделий в результате падения с высоты 4 этажа строящегося дома по ул. Залесского погиб рабочий. По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится проверка.

Предварительно установлено, что при производстве монтажа железобетонной конструкции на высоте, рабочий упал на перекрытие 2-го этажа строящегося здания, он получил телесные повреждения, от которых скончался после доставление в ближайшее медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как выяснил корреспондент «КС», трагедия произошла по адресу ул. Залесского, 6. По этому адресу ведет достройку проблемного объекта ЖСК «Залесский». Непосредственно строительством занимается компания «Энергомонтаж». На данный момент строительные работы продолжаются, сообщил с места события корреспондент «КС».