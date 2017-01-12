С начала внедрения интерактивной услуги «Электронный документооборот» – июля 2015 года и по настоящее время – около 3000 потребителей теплоэнергии- юридических лиц стали пользователями данного предложения. Благодаря предложенной опции уже треть абонентов-предпринимателей смогла ускорить процесс документооборота с энергокомпанией.



Юридические лица, подключившись к электронному документообороту АО «СИБЭКО», с помощью специального программного обеспечения ежемесячно получают пакет платежных документов: счет-фактуру, счет на авансовый платеж, акт приема-передачи, ведомость теплопотребления и акт сверки взаиморасчетов (при необходимости). В целях защиты от фальсификации и искажения информации все документы заверяются электронной подписью. Кроме того, система ЭДО (электронный документооборот) позволяет абонентам энергокомпании снизить затраты на хранение и проверку документов на бумажном носителе и упростить процедуру представления их в контролирующие органы.

Также в Личном кабинете «Система-сервис» абоненты «СИБЭКО» имеют возможность оплачивать тепло и горячую воду банковскими картами VISA и MasterCard без дополнительных комиссий. Преимущества сервиса – круглосуточная доступность и безопасность. Теперь в удобное время абоненты энергокомпании могут не только рассчитаться за потребленный ресурс, но и проверить состояние своего счета: наличие задолженности и дату последнего платежа.

«СИБЭКО» вышло на новый уровень обслуживания и демонстрирует клиентам, что сотрудничество с энергокомпанией может быть оперативным и максимально открытым. Абонентам создаются все необходимые условия для эффективного планирования и мониторинга расчетов, быстрого получения первичных документов и комфортной своевременной оплаты», – подчеркнул директор филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО» Андрей Луцевич

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Для получения доступа к интерактивным сервисам клиентам «СИБЭКО» необходимо обратиться в офис обслуживания клиентов по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе 226/1, 1 этаж (режим работы пн.-пт. с 9-00 до 19-00, без обеда) или получить всю необходимую информацию по телефону: (383) 289-21-21, а также на сайте компании.

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