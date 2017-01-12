Имя нового председателя Сибирского отделения Российской академии наук станет известно уже в марте этого года. Но предвыборный процесс уже вступил в активную фазу. На текущий момент публично выдвинуты три кандидата. Эксперты считают, что реальные шансы стать преемником Александра Асеева у двоих из них.

Перечень кандидатов на должность председателя СО РАН должен быть окончательно сформирован к 23 января, когда все объединенные ученые советы — их около десятка — либо поддержат уже выдвинутые кандидатуры, либо сделают свои предложения. 2 февраля состоится заседание президиума СО РАН, который рекомендует будущего главу Сибирского отделения высшему руководству. В марте в Москве пройдет общее собрание, которое примет окончательное решение.

Старт предвыборной гонке за пост председателя дал нынешний глава СО РАН еще 23 декабря: академик Александр Асеев на научной сессии общего собрания Сибирского отделения сказал о завершении двух (предельных) сроков, в течение которых он руководит СО РАН. Напомним, что в первый раз Асеев был избран председателем в 2008 году. На том же собрании он назвал двоих потенциальных преемников. Это директор института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук Сергей Алексеенко и директор института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук Павел Логачев.

Также 10 января Объединенный ученый совет СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам управлении по энергетике на пост председателя СО РАН, помимо Сергея Алексеенко, выдвинул члена отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, научного руководителя компании OCSiAl, академика, доктора физико-матемических наук Михаила Предтеченского.

Сергей Алексеенко. С 1997 года — директор Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН. Доктор физико-математических наук с 1995 года (тема диссертации «Волновое течение пленок жидкости»). С 2000 года член-корреспондент — отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН (СО РАН). С 28.10.2016 академик — отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (теплофизика). Родился в 1950 году в Славгороде Алтайского края. В 1972 году закончил физический факультет Новосибирского Государственного университета со специализацией по теплофизике. 1979—1980 годы преподавал в новосибирской физматшколе. С 1981 года работал в Красноярском государственном университете — старший преподаватель, доцент, заместитель декана физического факультета. В 1988 году возглавил лабораторию проблем тепло-массопереноса в Институте теплофизики СО РАН. 1994—1997 годы — заместитель директора ИТ СО РАН, с 1997 года — руководитель ИТ. С 2004 года — заведующий кафедрой «Физика неравновесных процессов» Новосибирского государственного университета.

Собеседники «КС» не исключают, что список претендентов до следующей недели может пополниться парой фамилий.

Сергея Алексеенко можно назвать самым опытным из официально названных кандидатов. 66-летний академик уже два десятилетия возглавляет крупный институт Сибирского отделения РАН. Собеседники «КС», характеризуя Сергея Алексеенко как сильного кандидата на пост председателя СО РАН, считают важным подчеркнуть, что он возглавляет экспертный совет и является членом наблюдательного совета Технопарка новосибирского Академгородка. То есть действующий ученый глубоко погружен в проблемы продвижения технологий и развития инновационного бизнеса. Темы, актуальные не только с точки зрения перспектив сибирской науки, но и всего региона как территории привлечения инвестиций.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько рассказал корреспонденту «КС» о крепко налаженных контактах Сергея Алексеенко с городскими властями. «Я хочу подчеркнуть, что у мэрии хорошие отношения с обоими академиками — и с Сергеем Алексеенко, и с Павлом Логачевым. Сергей Алексеенко особенно плотно сотрудничает с нами, входит в экспертные советы по развитию промышленности и науки мэрии Новосибирска, возглавляет экспертный совет Технопарка, является членом наблюдательного совета Технопарка. Что касается Института теплофизики, который возглавляет Сергей Владимирович, его работы имеют важное практическое значение для города и страны. Недавно мы совместно провели форум «Инновационная энергетика». Многие разработки, инновации можно внедрять в городское хозяйство, в экономику Новосибирска для улучшения качества жизни горожан», — рассуждает Александр Люлько.

Нынешний председатель СО РАН Александр Асеев вслух не говорил, кого он больше видит в качестве своего преемника — Алексеенко или Логачева. Некоторые из собеседников «КС» в неофициальной беседе с корреспондентом заметили, что если речь идет именно о преемственности, то Сергей Алексеенко вписывается в эту роль идеально.

В разговоре с редакцией Сергей Алексеенко подчеркнул, что выдвижение на пост председателя — не его инициатива, это предложение ему поступило от Александра Асеева. «Он предложил мне это довольно давно, в конце концов, я дал согласие», — рассказал Сергей Алексеенко.

Рассуждая о задачах, стоящих перед будущим руководителем Сибирского отделения, он в первую очередь напомнил о продолжающемся процессе реформирования российской науки. «Многие представители РАН с происходящими процессами совершенно не согласны. Конечно, имеют большое значение не урегулированные взаимоотношения Академии наук и Федерального агентства научных организаций (ФАНО России). Сегодня все научные организации принадлежат ФАНО. Вопрос состоит в научном руководстве, в научной деятельности. Этим должна заниматься Академия наук. Я согласен с тезисом о необходимости переподчинения ФАНО академии наук. Либо как минимум нужно установить четкий регламент взаимоотношений. Так, чтобы за научную часть отвечала все-таки академия наук, а ФАНО — за хозяйственную и управленческую», — рассуждает Сергей Алексеенко.

Павел Логачев. С 2015 года — директор института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук. Доктор физико-математических наук (В 2009 году защитил докторскую диссертацию «Неразрушающая диагностика интенсивных сгустков заряженных частиц электронным пучком низкой энергии»). С 2011 года член-корреспондент — отделение физических наук (секция ядерной физики). С 28.10.2016 академик — отделение физических наук (ядерная физика). Родился в 1965 году в посёлке Макаракский Тисульского района Кемеровской области. Закончил физический факультет Новосибирского государственного университета. С 1989 года работает в Институте ядерной физики.Кроме того, в настоящее время Логачев преподает физику в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ НГУ).

Кроме того, он обращает внимание на важность поддержания высокого уровня фундаментальных исследований, что также он считает одной из основополагающих забот будущего руководителя СО РАН. «Мы также должны заниматься прикладной деятельностью, основанной на разработках и предложениях ученых. Без подпитки науки, ни о какой инновационной деятельности говорить не приходится», — констатирует Алексеенко.

Павел Логачев — достаточно молод по меркам Академии наук, ему всего 52 года. Однако он представляет крупнейший из институтов СО РАН, то есть за ним стоит очень мощная и по численности, и по влиянию корпорация ученых, работающих, в том числе, на оборонный комплекс.

Впрочем, некоторые собеседники «КС» полагают, что поддержка Логачева солидным ИЯФ — это преимущество, которое может иметь обратный эффект. За будущего председателя Сибирского отделения голосовать предстоит академикам и член-коррам всех институтов СО РАН. Некоторые из экспертов задаются вопросом: в случае, если главой СО РАН станет директор ИЯФ, как это скажется на ресурсной обеспеченности других институтов? Вернее, не станет ли перетягивать дополнительные ресурсы и без того мощная структура.

«За всю историю СО РАН не было такого председателя, который бы «тянул одеяло на себя», я не сомневаюсь, и далее не будет. Тем более, что у СО РАН сейчас нет ресурсов», — лаконично ответил корреспонденту «КС» Павел Логачев.

В свою очередь Сергей Алексеенко считает, что желательно, чтобы председателем СО РАН был представитель точных наук. «Основное назначение Академии наук — это получение новых знаний, то есть фундаментальные исследования. С другой стороны, есть поручение президента о том, что наука должна заниматься и прикладными исследованиями, и разработками, инновационной деятельностью. А это в компетенции в основном именно представителей точных наук. Тезис о том, что богатый институт обогатит сибирское отделение, я считаю неверным. Главное — стимулировать работу с крупными компаниями, крупными фондами. Только в этом случае отделение освоит приличное количество средств», — говорит Сергей Алексеенко.

Директор института автоматики и электрометрии СО РАН, академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук Анатолий Шалагин также не опасается, что развитие сибирского отделения в зависимости от того, кто займет пост председателя СО РАН, будет «клониться» в ту или иную сторону. «Нормальный председатель должен давать условия развития для всех. Если клонит в свою сторону, его пора снимать. Понятно, у каждого человека есть некие внутренние предпочтения, в том числе в науке. Но хороший руководитель эти предпочтения старается не демонстрировать и будет избегать необъективности», — подчеркивает Анатолий Шалагин.

На вопрос корреспондента «КС» о том, у кого из кандидатов больше шансов встать во главе СО РАН, Анатолий Шалагин отмечает, что «сработался бы и с Сергеем Алексеенко, и с Павлом Логачевым». «На мой взгляд, более солидно выглядит Логачев, так как представляет очень сильный, многочисленный, уважаемый институт. Павел Владимирович — молод, у него есть силы, влияние в центральных органах в Москве», — размышляет Анатолий Шалагин.

Сам Павел Логачев убежден, что нежелательно обсуждать в прессе выборы председателя СО РАН до окончания процедуры выдвижения кандидатов. «Все кандидаты — люди очень достойные, выдвигаемые сообществами высочайших профессионалов путем тайного голосования. Президиум СО РАН определится с основной кандидатурой председателя в районе 2 февраля. До этого момента, публикации в прессе не должны оказывать давление на профессиональное сообщество, должны быть максимально нейтральными», — определил свою позицию академик. Также он добавил, что его выдвижение не является личной инициативой.

«Павел Владимирович — достаточно молодой человек, активный и контактный. Он не только руководит институтом, но и преподает в физматшколе. Понятно, что не ради заплаты он это делает. Это хобби характеризует человека. Ему это нравится, он придает значение подготовке молодых кадров», — говорит о Павле Логачеве Александр Люлько.

Михаил Предтеченский. Родился в 1957 году Гусиноозёрске, Селенгинского района Бурятской АССР. В 1980-м окончил Новосибирский электротехнический институт. Заведующий отделом Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН. С 2003 года член-корреспондент РАН — отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (секция механики). Доктор физико-математических наук («Метод лазерного осаждения в ВТСП пленки синтеза»). С 28.10.2016 академик — отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (машиностроение).

10 января был выдвинут член отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления СО РАН (секция механики), академик, доктор физико-математических наук Михаил Предтеченский. Он также является научным руководителем компании OCSiAl, которая специализируется на выпуске углеродных нанотрубок. Напомним, что под этот проект закладываются большие деньги. Однако многие представители академической среды к производству нанотрубок относятся прохладно, по крайней мере, сомневаются в реальности проекта на данном этапе. В частности, академик Александр Асеев в интервью «КС» в 2015 году прояснял свою позицию на этот счет. «Для того, чтобы реализовать те обещания, которые озвучили представители компании OCSiAl, «дочки» корпорации «Роснано», сначала надо решить задачу объединения углеродных нанотрубок друг с другом для формирования особо прочных каркасов и надежной атомной связи с материалом упрочняемых композитов (стекло, полимеры, бетон и т.д.). Пока никому в мире это не удалось… — рассказывал Александр Асеев. — Работу надо сначала завершить в части указанных проблем формирования композиционных материалов, а потом анонсировать производство рыночных продуктов – небьющейся стеклотары, «вечных» шин, полимерных композитов, «нанобетона» и т. п. Решение этой задачи может стоить гораздо дороже, чем оборудование самого производства. И неизвестно, сколько потребуется времени для этого. И нужно, как минимум, подключить наши ведущие химические институты, которые компетентны в этой области – Институт катализа, Институт неорганической химии, Институт химии твердого тела и механохимии».

Решающее голосование за будущего председателя состоится в марте на общем собрании РАН в Москве. Собеседники «КС» не исключают, что у высшего руководства академии наук может быть свое видение насчет претендента на главный пост в сибирском отделении. Однако основными кандидатами считаются именно Сергей Алексеенко и Павел Логачев.

«Следствием процесса реформирования стало, в том числе, сильное урезание полномочий СО РАН. Не стоит забывать о том, что главный ресурс Академгородка — это земля, за который идет сильнейшая борьба. Желающих начать строительство жилья в Академгородке достаточно, ведь стоимость квартир здесь высока. Огромная заслуга Александра Асеева состоит в том, что он сохранил статус научного городка, не дал превратить его в спальный район. Но давление может продолжаться. Силы, желающие поживиться землей Академгородка, могут увидеть в Алексеенко человека, который продолжит гнуть ту же линию, что и Асеев, и сделать все, чтобы его не утвердили. Однако в этом случае есть молодой Логачев, за которым мощнейший — и исторически всегда позволявший себе независимость — институт. Надавить на ИЯФ, на оборонщиков, трудно», — рассуждает в неофициальной беседе с корреспондентом «КС» один из представителей власти, близкий к СО РАН.

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