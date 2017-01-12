Пассажиропоток в «Толмачево» в праздничную неделю вырос на 33%

Новосибирский международный аэропорт «Толмачево» в праздничные дни с 1 по 8 января обслужил более 83,7 тыс пассажиров, что на 33,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, значительно возрос пассажиропоток на внутренних авиалиниях — на 30,8% в соотношении с указанным периодом 2016 года. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Иркутск, Владивосток и Сочи.

Прирост более 30% показал и пассажиропоток на международных линиях. Причем значительно увеличилось число пассажиров на рейсы в страны СНГ — на 50%. В города бывшего Союза вылетело более 12 тыс человек. Наиболее популярными зарубежными направлениями стали Бангкок, Санья, Камрань, Пекин, Пхукет, Ош, Бишкек, Алматы, Худжанд и Ташкент.

Несмотря на сложные метеоусловия, практически все рейсы из Новосибирска отправились по расписанию. Перебоев в работе аэропорта не было.

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