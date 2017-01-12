Новосибирский Митрополит Тихон: Щелкунчик — оккультная постановка

В Новосибирском академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Рождество», поставленной по заказу Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви. В выступлении перед началом спектакля Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон заявил, что балет «Щелкунчик», постановки которого обычно идут в новогодние дни в театрах, имеет «оккультный сюжет».

«Потому что Щелкунчик — он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова», — цитирует слова священнослужителя ИА ТАСС. Как сообщается на официальном сайте Новосибирской Митрополии РПЦ, при этом Митрополит ссылается на научные исследования, такие как статья «Советская елка: генезис современного ритуала».

Напомним, что ранее Митрополит Тихон выступил в качестве одного из инициаторов конфликта вокруг оперы «Тангейзер», который стал причиной кадровых перестановок в театре.

Справка:

Премьера оперы «Рождество» состоялась 11 декабря в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Проект подготовлен арт-холдингом «Святой мир» совместно с коллективом театра. Спектакль поставлен с благословения митрополита Новосибирского и Бердского Тихона и по заказу Новосибирской епархии РПЦ.

Опера Ираиды Сальниковой рассказывает о евангельских событиях: явлении вифлеемской звезды, рождении Иисуса Христа в вертепе, поклонении пастухов и волхвов, гневе царя Ирода. Повествование ведется на современном русском языке и оринетриовано не только на православных верующих.

В этом сезоне состоялся единственный показ оперы, однако ведутся переговоры о ее включении в репертуар в дни новогодних каникул.

Ираида Сальникова – сибирский композитор и супруга новосибирского священнослужителя, руководителя отдела епархии Дмитрия Сальникова. Ранее на сцене НОВАТ уже прошли постановки произведений Ираиды Сальниковой «Заступник земли Русской» (о преподобном Сергии Радонежском) и «Святой Владимир — Креститель Руси» (к 1000-летию со дня кончины князя Владимира).

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.