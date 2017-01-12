О своих намерениях директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман рассказал в предновогоднем интервью, опубликованном на сайте НОВАТа.

Рассуждая о любимых местах в Новосибирске, Кехман мимоходом признался: «Когда откроется концертный зал в театре – кстати, его можно будет использовать еще и для кинопоказов – придется находиться здесь еще дольше, а это значит, это место захватит меня еще сильнее». Таким образом, как полагает собеседник, театр сможет привлечь молодых зрителей: «Наша главная задача состоит в том, чтобы объяснить молодому зрителю, что поход в театр важен и являет собой нужное стратегическое действие для него. Человеку стоит понимать, что посещение театра определяет его социальный статус и поэтому он обязан бывать в театре не реже двух-трех раз в год. Все новые формы используются нами как раз для того, чтобы этот другой, молодой зритель к нам пришел».

К слову, Владимира Кехмана уже привлекали к административной ответственности за несогласованную реконструкцию, заставляя выплатить крупный штраф.

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