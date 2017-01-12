«КрасАвиа» акционируют без частных инвестиций

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на расширенном аппаратном совещании сообщил, что в текущем году «КрасАвиа» будет акционировано. Сегодня глава края подтвердил, что частный капитал не будет принимать участие.

Как сообщает «Интерфакс», Виктор Толоконский рассказал, что 100% акций останутся у администрации Красноярского края. На данный момент «КрасАвиа» — единственная в регионе государственная авиакомпания. Субсидирование авиакомпании с содержанием малых аэропортов обходится краевому бюджету в 100 млн руб в год.

«В настоящее время основная сеть маршрутов «КрасАвиа» внутри региона основана на бюджетных субсидиях, и там нет рыночного интереса. Крупные авиакомпании не хотят этим заниматься. Однако такие рейсы востребованы населением», — сообщил губернатор и подчеркнул, что 100% акций останутся в управлении региона.

Толоконский не исключил возможность привлечения частного капитала, но только в очень далекой перспективе.

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