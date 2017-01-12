Руководитель администрации главы республики Хакасия Владимир Бызов, отстраненный от своей должности 11 января, ранее был арестован по делу о получении взятки и мошенничестве.

«Глава Хакасии Виктор Зимин подписал распоряжение об освобождении Владимира Бызова от занимаемой должности руководителя администрации главы республики Хакасия и увольнении с государственной гражданской службы с 11 января 2017 года», — говорится на официальном портале республики. Причина решения не указывается.

Напомним, что Владимир Бызов был арестован в конце декабря 2016 года. Заключение продлится два месяца. Чиновник обвиняется в получении взятки и мошенничестве.

Речь идет о том же деле, по которому недавно была арестована его секретарь.

По информации следствия, руководитель администрации главы региона действовал в составе организованной преступной группы, которая похитила 195 млн руб. бюджетных денег при закупках медицинского оборудования и лекарств.

Также следствие считает, что лично Владимир Бызов еще и получил взятку в размере более 17 млн руб.

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