В Барнауле признаны несостоявшимися публичные слушания по проекту генплана развития города до 2036 года. На месте проведения слушаний собралось более тысячи человек, все попросту не смогли принять в них участие.

Спикер Заксобрания Алтайского края Александр Романенко раскритиковал организацию слушаний, отметив, что подобные решения нельзя принимать кулуарно. Ажиотаж среди жителей вызвал вопрос строительства полигона ТБО и мусороперерабатывающего комплекса практически в черте города. Барнаульцы, по мнению Романенко, были не осведомлены в достаточной мере по данному вопросу, поэтому и вышли на защиту экологии.

«Городским властям надо признать, что барнаульцы были недостаточно информированы, преимущественно пользовались слухами, и в итоге большинство из пришедших не смогли принять участие в слушаниях. За такое, как в старые добрые времена говорили, можно и партбилет на стол положить. Активность жителей краевой столицы в решении вопросов развития города должна радовать, а не напрягать. В самое ближайшее время совместно с руководством города, депутатами Государственной Думы, краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы мы должны разработать план мероприятий, который позволит привлечь к обсуждению важного для краевой столицы документа максимальное количество желающих, а в последствии учесть их мнение при корректировке документа», — резюмировал Александр Романенко.

По проекту новый полигон ТБО с мусороперерабатывающим заводом должен разместиться на площади 60 га возле поселка Лесное. Расчетный срок эксплуатации — 20 лет. Существующий полигон сможет принимать мусор еще лет пять. Поэтому строительство нового комплекса нужно начинать в ближайшее время, считают эксперты.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.