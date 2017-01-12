11 января на ТЭЦ-4 в Новосибирске произошло чрезвычайное происшествие: на рабочем месте погиб 36-летний мужчина, выполняя ремонтные работы.

СУ СК по Новосибирской области проводит проверку по факту гибели мужчины на рабочем месте. Установлено, что двое работников находились в зоне повышенного напряжения электротока и проводили ремонтные работы по устранению неполадки. Один из рабочих был поражен электрическим током, от чего и скончался на месте происшествия.

«По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будет установлено соблюдались ли правила техники безопасности и охраны труда сотрудниками предприятия», — сообщает пресс-службы СУ СУ по НСО.

Собственную внутреннюю проверку проводит и «Сибэко». В течение 10 дней будут установлены все причины произошедшего.

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