УФАС по НСО требует отменить допсоглашение между мэрией Новосибирска и «Вира-Строй»

Управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области 11 января направило иск а арбитражный суд региона с просьбой отменить действие допсоглашения, заключенного между мэрией города и застройщиком ООО СК «Вира-Строй». В компании считают, что закон застройщик со своей стороны не нарушил.



«Путь» «Матрешек» на правый берег оказался тернист. В декабре 2016 года УФАС по Новосибирской области признало мэрию в лице управления по земельным ресурсам мэрии, нарушившей 135-ФЗ «О защите конкуренции» при перезонировании земельного участка под «Матрешки на правом» для компании «Вира-строй». Кроме того, ведомство приняло решение об обращении с исковым заявлением в арбитражный суд.

Напомним, что в 2014 году мэрия объявила аукцион на право аренды земельного участка, расположенного по ул. Заслонова. Победителем тендера признали ООО СК «Вира-Строй», с которым и заключили договор аренды площадки на 72 тыс. кв. м. Видом разрешенного использования земельного участка являлось строительство многоквартирных малоэтажных домов. В том же году строительная компания обратилась с заявлением о переводе зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами) в зону Ж-1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности). Утвердили перезонирование затем и в Совете депутатов.

В марте 2016 года на основании заявления строительной компании и решения комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков было заключено дополнительное соглашение, согласно которому вид разрешенного использования земельного участка был изменен на «многоквартирные 14-18-этажные дома». Теперь вместо малоэтажной застройки ООО СК «Вира-Строй» планирует возвести на данном земельном участке многоэтажный жилой комплекс «Матрешки на правом». С правомерностью данных действий в УФАС не согласились.

В результате управление федеральной антимонопольной службы по региону 11 января подало иск с требованием отменить допсоглашение, заключенное между мэрией города и застройщиком – ООО СК «Вира-Строй» в марте 2016 года.

В самой компании «КС» ответили: «Судебные процессы предстоят сложные, с привлечением третьих лиц и комментировать их исход на данный момент вряд ли кто-нибудь сможет. Только судебный процесс покажет, каким будет решение суда. «Вира-Строй» действовала и действует в рамках правового поля».

«КС» продолжит следить за развитием событий.

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