«СИБЭКО» все-таки построило теплотрассу к ЖК «Шесть звезд»

При подведении строительных итогов во время президиума мэрии Новосибирска в конце года начальник управления архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) обрушился с критикой на АО «СИБЭКО». По его словам, организация несмотря на просьбы с его стороны, так и не сократила сроки строительства теплотрассы к ЖК «Шесть звезд», из-за чего произошел срыв ввода объекта. В «СИБЭКО» «КС» заверили, что все обязательства выполнили раньше срока.



Во время президиума мэрии Новосибирска 30 декабря при подведении итогов строительной отрасли начальник УАСИ Анатолий Мотыга также остановился и на взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

«Безусловно, их вклад в развитие строительной отрасли огромен, каждый объект необходимо подключить к сетям инженерно-технического обеспечения, однако в ходе работы выясняются вопросы, которые необходимо обсуждать», – заметил Анатолий Мотыга.

Далее он рассказал, что застройщик – ООО «Капитал Инвест» НСК» с 2008 года возводит в Кировском районе ЖК «Шесть звезд». Общая площадь двух жилых секций комплекса составляет 43,25 тыс. кв. м.

Начиная с 2015 года, застройщик, по словам начальника УАСИ, в рамках договора с АО «СИБЭКО» на строительство теплотрассы пятью платежами произвел оплату на общую сумму 60,7 млн руб., что составило 65% от общей суммы контракта на 93, 38 млн руб. При этом срок исполнения договора – март 2018 года.

Как заверил Анатолий Мотыга, он «лично обратился к учредителям АО «СИБЭКО» с просьбой о рассмотрении вопроса сокращения сроков строительства теплотрассы», необходимой для подключения «Шести звезд» к сетям теплоснабжения в течение 2016 года.

«Однако строительство данной теплотрассы так и не было начато АО «СИБЭКО», что явилось основной причиной срыва ввода данного объекта в эксплуатацию в 2016 году», – подчеркнул начальник УАСИ.

Как заметил чиновник, таким образом, АО «СИБЭКО» получило «возможность пользоваться указанным беспроцентным кредитом в течение более чем 1 года, не выполняя фактических работ».

Для того, чтобы прояснить ситуацию «КС» обратился в ресурсоснабжающую организацию. В компании не согласились с предъявленными претензиями со стороны начальника УАСИ. «Несмотря на то, что некоторые застройщики не всегда вовремя оплачивают предоставленные услуги, АО «СИБЭКО» активно ведет строительство объектов инфраструктуры, способствуя инвестиционной привлекательности региона и помогает существенно улучшить экономические показатели области. ООО «Капитал Инвест» НСК» является надежным партнером АО «СИБЭКО» и выполняет в срок свои договорные обязательства, поэтому энергокомпания в декабре 2016 года досрочно подключила к системе теплоснабжения два дома – корпус 1а и 1б жилого комплекса «Шесть звёзд», при этом плановый срок подключения по договору – март 2018 года», – говорится в ответе «СИБЭКО».

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