На «Шушенской птицефабрике» введено наблюдение

Новосибирский «32 зернопродукт» требует признать «Шушенскую птицефабрику» банкротом. Арбитражный суд Красноярского края ввел на предприятии процедуру наблюдения.

Как ранее писал «КС», исковое заявление о банкротстве предприятия новосибирский производитель премиксов подал в арбитражный суд 3 октября. Поводом для радикальных мер стал долг в 33 млн руб, который ранее уже был присужден арбитражным судом. Однако, птицефабрика долг отдавать не спешила, пыталась оспорить решение в апелляционной инстанции. Но и там получила отказ.

Отметим, что «Шушенская» ходатайствовала в арбитражный суд о рассрочке выплаты на 2 года. Приводились доводы, что единовременная выплата долга попросту остановит предприятие — единственное в пгт Шушенское. Соответственно, лишатся работы более 400 человек. Приводились также данные, что за текущий год погашено немало долгов, в том числе и по зарплате.

«32 зернопродукт» привел свои данные на этот счет. Новосибирское предприятие посчитало, что птицефабрика нарочно затягивает расчет по векселям, долг за поставленную еще в 2012 — 2014 годах продукцию мешает развитию. Более того, за 2016 птицефабрика выступала ответчиком по 13 арбитражным делам, сумма кредиторской задолженности превышает 4,3 млн руб.

Суд также учел данные бухгалтерского баланса самой птицефабрики. «За 2015 год у должника имеются кредиторские обязательства в размере 72 131 000 рублей, прочие обязательства на 408 770 000 рублей. Согласно бухгалтерскому балансу АО «Шушенская птицефабрика» за 2015 год должник имеет выручку 873 206 000 рублей, основных средств на 344 240 000 рублей. При этом наличие и размер чистой прибыли позволяют ответчику погасить задолженность без указанной должником рассрочки платежа», — говорится в материалах суда.

В рассрочке выплаты долга было отказано. И по делу о банкротстве птицефабрики арбитраж посчитал доводы «32 зернопродукта» обоснованными, ввел процедуру наблюдения и назначил временного управляющего.

ООО «32 Зернопродукт» — предприятие по производству премиксов, витаминно-минеральных комплексов, престартеров для кормления сельскохозяйственных животных и птиц. Генеральный директор — Вадим Степура. (Он же является гендиректором комбикормового завода «Вега», расположенного в Искитимском районе).

Шушенская птицефабрика — одна из крупнейших в Красноярском крае. Продолжительное время специализировалась на производстве яиц, но в конце 2015 года перепрофилировалась на производство мяса бройлеров. Плановые показатели на 2017 год — выпуск 11 тыс тонн мяса бройлеров. В реконструкцию производства вложено порядка 130 млн руб.

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