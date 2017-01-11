Сегодня в Новосибирске произошло ЧП: рухнула крыша ангара, принадлежащего ДЭУ-5. Площадь обрушения составила 400 кв.м.
Как сообщает управление МЧС по региону, обрушение произошло в 10.30. Ангар расположен в Первомайском районе Новосибирска на ул. Первомайская. Здание ангара не эксплуатировалось, однако внутри находились 7 легковых автомобилей сотрудников организации.
Пострадавших при ЧП нет, сумма ущерба устанавливается. Предполагаемая причина обрушения: металлическая кровля не выдержала тяжести скопившегося на ней снега. На месте аварии работают 23 человека и 6 единиц техники.