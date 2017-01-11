Новосибирский метрополитен, Западно-Сибирская железная дорога, СИБЭКО и другие организации занялись расчисткой прилежащих к своим офисам территорий и соседних улиц.

Так, АО «СИБЭКО» очистит от снега ул. Чаплыгина и другие улицы Центрального округа, выделив для этого 7 единиц техники. Управление Западно-Сибирской железной дороги уже начало расчистку ул. Урицкого с использованием 15-ти машин. А МУП «Новосибирский метрополитен» ведет работы на ул. Серебрениковской и Чаплыгина, куда выведены 6 самосвалов и погрузчиков. «Это собственная техника метрополитена, — прокомментировал на брифинге начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Андрей Ксензов, — Помогли нам и соседи, учреждения, которые на Серебрениковской находятся: мы совместно с ними это производим». Также он отдельно отметил, что муниципалитет выделил предприятию талоны на снежный отвал, поэтому снег получилось бесплатно вывезти на специальную территорию.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Райхман рассказал на брифинге, что на просьбу вместе убрать город откликнулись и другие предприятия в разных районах.

Что касается муниципальной службы, то на сегодняшний день на улицы выходит более 500 единиц техники в сутки, не считая привлеченных подрядчиков в районах.

Подробнее о зимней уборке города и участии в этом предприятий Новосибирска читайте в ближайшее время в расширенном материале «КС».

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