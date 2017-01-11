В первый час 2017 года новосибирцы установили рекордный трафик в мобильных мессенджерах на смартфонах. Фаворитом горожан стал WhatsApp.

Встретить 2017 год жители Новосибирска и области предпочли в мобильных мессенджерах для смартфонов вроде WhatsApp, Viber и Skype. Трафик таких приложений в новогоднюю ночь 2016-2017 (с 18:00 до 06:00) вырос на 300% по сравнению с годом ранее, хотя число пользователей в это время увеличилось лишь на 50%. Только через WhatsApp абоненты «МегаФона» получили и отправили 220 ГБ поздравлений, картинок и видеороликов. Это приложение также стало самым популярной программой – на него пришлось 80% от общего новогоднего трафика среди мессенджеров. Отметим, что в прошлом году самым популярным приложением для общения был Skype.

Несмотря на большой рост интернет-трафика, пользователи совершили в 2,5 раза больше звонков, чем в тот же период времени обычного буднего дня декабря. По сравнению с прошлогодним празднованием Нового года голосовой трафик вырос на 25%.

«Рост проникновения смартфонов постепенно меняет привычки новосибирцев. Это отображается и на традициях поздравлять с Новым годом. Если объем голосового трафика в новогоднюю ночь вырос только на 25%, то пользоваться мобильными приложениями для обмена мультимедийными сообщениями новосибирцы стали в 3 раза больше. Это еще раз доказывает, что требования наших абонентов к скорости и качеству сетей 3G и 4G с каждым годом будут только возрастать», – отметила директор Новосибирского отделения Сибирского «МегаФона» Галия Сайфутдинова.

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