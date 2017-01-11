После появления в публичной плоскости информации о том, что владельцы сети кинотеатров «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн» подали в арбитражный суд иск, опротестовывая решение мэрии Новосибирска по изменению профиля кинотеатра «Пионер», руководитель городского департамента культуры спорта и молодежной политики Анна Терешкова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Facebook весьма эмоциональное сообщение, суть которого сводится к тому, что претензии «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн» не помешают в переезде театра Афанасьева на новое место.

«Я пришла работать в мэрию, чтобы сделать настоящие проекты! Я открою для театра Афанасьева площадку! Вы мне не помешаете!!! Это немного эмоционально, но… по другому НЕ МОГУ!!!!» — пояснила Анна Терешкова в сети Facebook.

Это сообщение вызвало бурю эмоций у жителей города, часть из которых поддерживают Терешкову, полагая, что театр Афанасьева, действительно, должен переехать на площадку кинотеатра «Пионер», а другие, наоборот, критикуют в излишней самонадеянности.

Вместе с тем, совладелец «Арт Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов признался «КС», что об эмоциональном сообщении Терешковой слышит впервые: «Мы не хотим ни с кем ругаться, поэтому действуем цивилизованными методами — без скандалов и громких заявлений, оспаривая перепрофилирование кинотеатра «Пионер» в суде. По словам Саинова, спустя год после начала обсуждения переезда киносети из здания, руководству «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн» нового помещения взамен «Пионера» так и не предложили: «Мы, кстати, так так и не встречались по этому поводу с руководством города. Единственное, что обсуждалось — когда заплатим все долги. Но пока мы находимся в стадии судебных прений, плата за аренду взимается, согласно договору, который был подписан еще при руководстве городом Владимиром Городецким. По этой цене мы и платим», — заметил Саинов.

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