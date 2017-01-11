МТС продолжит обеспечивать связью омские госструктуры

ПАО «МТС» продлило контракт на предоставление услуг связи с администрацией Омска в 2017 году. Сумма годового контракта составила 1,25 миллиона рублей.

В пакет услуг входит предоставление номера, местная, междугородняя и международная связь, внутрисетевой, национальный и международный роуминг, мобильный доступ к сети Интернет, прием/передача SMS/MMS-сообщений и т. д. в течение 2017 года.

Администрация Омска выбирает компанию МТС в качестве поставщика услуг связи уже седьмой год подряд. В 2017 году МТС обеспечит услугами мобильной связи более 250 сотрудников городской администрации.

В результате торгов МТС также стала поставщиком услуг связи на 2017 год для аппарата губернатора и Правительства Омской области, Омской таможни, Управления федеральной службы судебных приставов по Омской области и других. В ходе конкурсов МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг при высоком уровне обслуживания, индивидуальном подходе и наборе дополнительных сервисов.

«Компания МТС продолжает укреплять лидерские позиции на корпоративном рынке Омской области, на сегодняшний день порядка 64 процентов коммерческих предприятий и государственных организаций региона выбирают МТС в качестве поставщика услуг связи. Приоритетное внимание МТС уделяет качеству голосовых и интернет-сервисов, постоянно повышая емкость и надежность сети. Так, в 2015-16 годах МТС перевела полный «апгрейд» сети 3G, заменив все оборудование сети «третьего поколения» в регионе на современные IP- технологии. Выбор МТС государственными органами власти в качестве оператора услуг связи в очередной раз подтверждает высокое качество и надежность сервисов МТС», — отмечает директор МТС в Омской области Андрей Сергиенко.

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