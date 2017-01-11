Чиновник в Тыве незаконно перевел 20,5 млн руб новосибирской компании

Следственный комитет РФ по республике Тыва возбудил уголовное дело о расходовании бюджетных средств должностным лицом в особо крупном размере на цели, не соответствующие условиям их получения. Чиновник перечислил 20,5 млн руб. новосибирской строительной компании, нарушив постановление республики.



Согласно версии следствия, в декабре 2015 года чиновники министерства строительства и модернизации коммунального хозяйства региона получили бюджетные средства на развитие пантового мараловодства. И почти 20,5 млн руб из них были перечислены на счет ООО «Новосибирская строительная компания «Град» в качестве аванса по контракту на строительство «Зоны отдыха выходного дня в Пий-Хемском районе». По информации СК, это противоречит постановлению правительства республики, поскольку объекты капитального строительства зоны отдыха не связаны с пантовым мараловодством.

На сегодняшний день расследование уголовного дела еще продолжается.

Справка:

Согласно информации о закупке, работы по строительству объекта «Зона отдыха выходного дня в Пий-Хемском кожууне, Республики Тыва» ООО «НСК-Град» оценены в 68,2 млн руб.

Учредитель ООО «НСК-Град» — ООО «Сибирь Спец Строй».

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