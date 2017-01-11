Как сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области, 10 января в 22:23 произошло возгорание в торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск».



Согласно информации ведомства, из центра самостоятельно эвакуировались около 150 человек. Еще 15 человек пришлось выводить из здания сотрудникам пожарно-спасательных подразделений.

Пожар оказался не серьезным: в одном из отделов загорелись картонные коробки из под обуви. Площадь, занятая огнем, оценивается как незначительная. Полностью ликвидировать очаг удалось уже в 22:35.

В работе было задействовано 9 единиц техники и 30 человек пожарных.

Интересно, что это уже не первый пожар в данном торговом центре. Так, небольшое возгорание фиксировалось 2 февраля 2015 года. А первый пожар произошел еще во время строительства — в 2014 году.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.