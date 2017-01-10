В Новосибирской области сохраняется положительная динамика рождаемости

Тенденция превышения рождаемости над смертностью, регистрируемая с 2012 года в органах ЗАГС области, сохранилась в регионе и в 2016 году. За прошедший год в Новосибирской области актовых записей о рождении зарегистрировано на 2447 больше, чем о смерти, сообщила начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Людмила Дядченко на пресс-конференции 10 января.

Начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области 10 января Людмила Дядченко отметила, что среди всех актовых записей о рождении мальчиков зарегистрировано 19654, о рождении девочек – 18742. Наибольшее количество детей зарегистрировано в отделе ЗАГС Ленинский района областного центра – 4539.

Регистрация актовых записей о рождении превышает регистрацию смерти в Баганском и Новосибирском районах, г. Новосибирске и г. Оби, сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской обоасти.

В 2016 году зарегистрировано 429 двоен и семь троен. Также было отмечено, что в регионе увеличивается рост родившегося второго ребенка в семье: актовых записей о рождении первенцев зарегистрировано 15212 (39,4%), о рождении второго ребенка – 15629 (40%). Записей о рождении третьих детей в семье зарегистрировано 4925 (13%) детей, четвертых – 1354 (3,5%), пятых и шестых – 732 (1,9%). «Это говорит о том, что органами власти в регионе созданы соответствующие условия для воспитания детей. Здесь важен материнский капитал и другие программы поддержки семьи», – отметила Людмила Дядченко.

Тенденция заключения браков в Новосибирской области также остается положительной – за указанный период зарегистрировано 20866 браков и 13034 разводов. Людмила Дядченко также обратила внимание, что на протяжении последних десяти лет возраст людей, заключающих брак, увеличивается. По ее словам, средний возраст граждан, подающих заявления на вступление в брак в 2016 году – от 26 до 34 лет. Также увеличивается возраст женщин, решающихся на рождение детей: в основном первенцев регистрирует среди мам, возраст которых близится к 30 годам, вторых детей – среди мам, которым за 30 лет.

Любопытен список имен, ставших популярными среди горожан по итогам года, такими именами стали: Артем, Александр, Иван, Алексей, Дмитрий, Анастасия, Дарья, Виктория, Анна, Алина. Среди редких: Савелий, Мирослав, Яромир, Ярополк, Серафим, Климентий, Платон, Ростислав, Нестор, Ерофей, Гордей, Святогор, Игнат, Спартак, Эрнест, Феликс, Рафаэль, Кристиан, Микаил, Марсэль, Маркус, Станислава, Аделина, Арсения, Инесса, Устинья, Аглая, Златослава, Пелагея, Стефания, Святослава, Евангелина, Лана, Мирра, Каталея, Одетта, Медина, Анель, Леся, Мия.

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