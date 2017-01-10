В Томской области, в рамках мероприятий по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей жидкости, изъято более 50 литров алкогольной продукции, которая продавалась незаконно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.



Сотрудники отдела организации применения административного законодательств обнаружили в продаже лосьон с содержанием спирта 95%. Напомним, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%.

Кроме того, были выявлены факты незаконного оборота алкогольной продукции различных марок без лицензии.

По выявленным фактам проводятся административные расследования.

Ранее «КС» писал, что в 2016 году в Сибири пресечена деятельность семи нелегальных цехов по производству алкогольной продукции и десяти нелегальных складов, где она хранилась, а из незаконного оборота изъято более 3,2 млн литров контрафактного алкоголя. Повышенное внимание к данной теме связано со случаями смертельного отравления средством «Боярышник».

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