В рамках V международного форума технологического развития «Технопром», который пройдет в Новосибирске с 20 по 22 июня, состоится первое заседание российского-индийского комитета по науке и технологиям. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.

Предстоящее мероприятие Рогозин анонсировал в рамках проведения форума «Энергичный Гуджарат» в индийском Гандинагаре, который стартовал 9 января. Как отметил Рогозин: «Сегодня прошли очень конкретные переговоры с руководством Правительства Индии по вопросам, которые по сути дела подтверждают неизменно стратегический характер этих отношений. Особенно важно об этом сказать в этом году, который станет юбилейным – 70 лет этим отношениям», – заявил Рогозин, сообщив о том, что в 2017 году пройдет целая серия важных мероприятий как традиционных для российско-индийского сотрудничества, так и новых.

Среди таких встреч Дмитрий Рогозин назвал первое заседание комитета высокого уровня по науке и технологиям, создание которого вице-премьер анонсировал в октябре прошлого года во время саммита РФ-Индия в Гоа. «Заседание состоится в главном нашем научном академическом центре Сибири — в Академгородке, в рамках форума «Технопром» в июне 2017 года», — заявил Рогозин.

В пресс-службе правительства напомнили, что концепция предстоящего форума также утверждена: «Новая промышленная революция: обретая будущее». В ходе различных встреч планируется разработать предложения по повышению конкурентоспособности российской экономики в условиях «новой промышленной революции».

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