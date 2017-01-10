«Красноярскнефтепродукт», принадлежащий правительству Красноярского края, в ближайшее время уйдет с молотка. Губернатор региона Виктор Толоконский поручил начать подготовку документации.

Выступая на расширенном аппаратном совещании перед правительством края, Виктор Толоконский обозначил несколько стратегических задач на 2017 год. Одной из них стала продажа пакета акций «Красноярскнефтепродукта». Губернатор заявил, что такой актив несет только проблемы.

«Я ставлю задачу подготовить в этом году к реализации пакет акций «Красноярскнефтепродукта». Этот актив не даёт нам никакой эффективности отдачи, создаёт только массу проблем самого разного уровня, поэтому этот актив предстоит реализовывать», — говорится в стенограмме выступления.

Эффективность принятого решения губернатор подкрепил примером о продаже пакета акций аэропорта Емельяново, когда убыточный актив принес более 4 млрд прибыли в бюджет, и теперь ежегодно приносит не менее полумиллиарда. Более того, аэропорт активно развивается и модернизируется.

«Красноярскнефтепродукт» — крупнейшая сеть АЗС и нефтебаз Красноярского края, представленная в 14 городах и 40 районах региона. В составе — 137 автозаправочных станций и 14 нефтебаз. В компании трудоустроены более 1600 сотрудников. Правительству края принадлежит более 77% акций.

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