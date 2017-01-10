В Красноярском крае могут закрыть мусоросортировочный завод

Природоохранная прокуратура Красноярского края подозревает собственника завода в подделке документов. Сам собственник – АО «Сибагропромстрой» утверждает, что предприятие терпит убытки из-за отсутствия полигона.

Через неделю на мусоросортировочном заводе в Красноярском крае, которым управляет ООО «Чистый город» планируют отправить сотрудников в вынужденные отпуска, а работу предприятия остановить на неопределенное время, сообщает канал ТВК. Учредителем ООО «Чистый город» является АО «Сибагропромстрой».

Работает мусоросортировочный комплекс на территории Емельяновского района с 2011 года.

По словам представителей компании, проблемы у завода начались год назад, когда было принято решение арендовать 30 га земли в Емельяновском районе под строительство собственного полигона. По этому вопросу в Солонцовском сельсовете прошли публичные слушания. Проект уже успел получить положительное заключение государственной экологической экспертизы, но затем решение отменили. «Сельсовет отменил собственное постановление о проведении этих слушаний и написал жалобу в прокуратуру, что пострадали права неопределенного круга лиц», – сообщил начальник службы экологического контроля АО «Сибагропромстрой» Владимир Токавчук.

Имеются претензии к организации и у природоохранной прокуратуры. «Возбуждено два уголовных дела предоставления в прокуратуру и в управление Роспотребнадзора поддельных документов, связанных с подтверждением класса опасности отходов и с ответом официальным одной из служб, которой этот документ послужил основанием для положительной государственной экологической экспертизы», – заявил красноярский природоохранный прокурор Роман Ткаченко.

Всего на данный момент на завод свозят отходы 26 организаций. При этом за последние месяцы это уже второе предприятие в сфере обращения с ТБО в крае, где планируют прекратить деятельность. В конце 2016 года из Красноярска ушла новокузнецкая компания «Сороежка».

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