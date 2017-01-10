Власти незаконно продали участки на острове Кудряш

Новосибирский районный суд удовлетворил требование природоохранного прокурора о признании недействительными сделки купли-продажи земельных участков на острове Кудряш в акватории реки Обь.

Как рассказала «КС» помощник новосибирского межрайоннного природоохранного прокурора Лилия Филиппова, администрация Кудряшевского сельсовета Новосибирского района незаконно сформировала несколько земельных участков в СНТ «Волна» и СНТ «Береговое» и выставила их на продажу. Два участка по 12 соток были приобретены частными лицами.

«В мае 2016 года нами совместно с прокуратурой Новосибирского района проводилась проверка, в ходе которой были выявлены занятые земельные участки в 20-метровой полосе общего пользования и в акватории реки Обь. Администрация сельсовета незаконно поставила эти участки на кадастровый учет и продала по цене около 100 тыс руб каждый», — рассказала Лилия Филиппова.

Природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд о признании сделок незаконными. Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Администрации сельсовета придется полностью возместить уплаченную физлицами сумму, а также снять с кадастрого учета участки, которые принадлежат Российской Федерации и по закону не могут быть переданы в частные руки.

Пока решение суда не вступило в законную силу, вероятнее всего, апелляция все же последует, считают в прокуратуре. Тем не менее, за участками установлен жесткий контроль, с ними запрещены любые действия, в том числе по строительству на них каких-либо объектов.

Указанное судебное разбирательство, вероятнее всего, станет не последним, потому что проверка проводилась по двум участкам, в реальности же на кадастровый учет в указанной береговой зоне их поставлено гораздо больше. Дело находится на контроле прокуратуры.

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