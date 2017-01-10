Сельхозпроизводители Алтайского края в 2016 году побили рекорд десятилетия, вложив в техническое перевооружение 6,945 млрд руб. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 2,6 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба администрации Алтайского края, впервые за 10 лет в сельхозпроизводство инвестированы столь значительные суммы. Всего за указанный период в техническое обновление аграрии вложили 48,5 млрд руб.

«По мнению специалистов ведомства (Министерства сельского хозяйства — прим. ред.), повышение инвестиционной активности обусловлено рядом факторов, в том числе прошедшим в крае агрофорумом «Всероссийский день поля», благоприятным сельскохозяйственным годом, реализацией правительственного Постановления №1432 и региональными мерами поддержки», — говорится в сообщении.



В 2016 году шло усиленное обновление комбайнового и тракторного парков, а также посевной, кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники. Отмечался высокий спрос на самоходные косилки, применяемые в кормозаготовке и раздельной уборке культур, и на современные сушильные мощности. Отмечается, что в основном производились закупки техники российского и, в особенности, местного производства.

Краевое управление по промышленности и энергетике сообщило, что производство производство плугов общего назначения в Алтайском крае увеличилось за год в 1,5 раза, сеялок — в 4,5 раза, почвообрабатывающих машин — в 1,6 раза. Алтайские машиностроительные предприятия не только увеличили производство, но и расширили линейку производимой продукции. Более того, налажено производство импортозамещающих комбинированных посевных комплексов.



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