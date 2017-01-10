Снега из Новосибирска уже вывезено по объему всей прошлой зимы

До конца сезона в Новосибирске еще около трех месяцев, однако снега с городских улиц вывезено уже столько, как за всю зиму прошлого года — почти 1600 тыс кубометров.

Как рассказал заммэра Данияр Сафиуллин, обильные снегопады этой зимы привели к тому, что из города уже вывезено более 1400 тыс кубометров снега, через неделю будут побиты объемы прошлого сезона. И снегопады только продолжаются, а ведь за три месяца осадков выпало практически в 2 раза выше нормы.

Мэр Анатолий Локоть поставил для коммунальных служб главную задачу – вывезти снег с улиц города. Мэр отметил, что задача ставится не только перед администрациями районов, но и перед руководителями предприятий и организаций, которые тоже должны привести в порядок прилегающие территории. Тем более, примеры такие имеются.

«Очевидно, что необходимо усиливать работу с управляющими компаниями, более того, я требую установить режим ежедневного отчёта управляющих копаний о проделанной работе поадресно перед профильным департаментом мэрии. Вывоз снега из дворов – это противопаводковые мероприятия. В графике превентивных мер должны быть поставлены чёткие сроки вывоза снега. Если мы не справимся с этой задачей, то весной водой будут залиты все подвалы и низины города»,– подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

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